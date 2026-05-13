Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (13/5) στα Χανιά, όταν εντοπίστηκε πτώμα εντός των παλιών δικαστικών φυλακών στην περιοχή των Δικαστηρίων.

Η είδηση προκάλεσε αναστάτωση, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να σπεύδουν άμεσα στο σημείο για τη διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σορό που βρισκόταν στον χώρο εδώ και αρκετές ημέρες.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.