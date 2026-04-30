Τις συνθήκες θανάτου ενός 64χρονου άνδρα στη Μαγούλα Ερέτριας ερευνούν οι αστυνομικές αρχές, μετά τον εντοπισμό της σορού του σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Το απόγευμα της Τετάρτης (29/4), η Αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί ένα περιστατικό που ξεκίνησε από την παρατηρητικότητα των γειτόνων. Οι κάτοικοι ανησύχησαν καθώς ο άνδρας δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετά εικοσιτετράωρα και ειδοποίησαν τις αρχές.

Η απουσία του 64χρονου από τις καθημερινές του συνήθειες προκάλεσε ανησυχία σε κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως η οικία ήταν ασφαλισμένη και ζήτησαν τη συνδρομή κλειδαρά για να ανοίξει η πόρτα.

Η διαδικασία εξελίχθηκε μέσα σε κλίμα οδύνης, καθώς στο σημείο βρισκόταν και η κόρη του 64χρονου, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με την τραγική είδηση του θανάτου του πατέρα της. Η είσοδος στο σπίτι αποκάλυψε τη σορό του άνδρα σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ανέδειξε μια σιωπηλή τραγωδία, που εκτυλίχθηκε μακριά από τα βλέμματα της γειτονιάς. Την υπόθεση έχει αναλάβει τοΑστυνομικό Τμήμα Ερέτριας, το οποίο διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και να διακριβωθούν τα αίτια, παραγγέλθηκε νεκροψία και νεκροτομή. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στον χρόνο και τον τρόπο θανάτου του 64χρονου.