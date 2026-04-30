Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τα Μακρίσια Ηλείας μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε πατίνι. Συντετριμμένη, η γιαγιά του παιδιού περιγράφει την οικογένεια ως «διαλυμένη», σημειώνοντας πως ο μικρός «έτρεχε με το πατίνι» και τονίζοντας ότι «δεν μας φταίει κανένας απολύτως». Από την πλευρά της, η μητέρα του 13χρονου κάνει λόγο για ένα παιδί «άγγελο», λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τον ζήλεψε ο Θεός».

Το πατίνι «το έκανε δώρο η οικογένεια. Το έπαιρνε συνέχεια. Το έπαιρνε συνέχεια και ξέφευγε και με την ταχύτητα, όπως κανένα παιδάκι δεν προσέχει. Όλα τα παιδάκια τρέχουν», είπε η γιαγιά του παιδιού στο MEGA.

«Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», ανέφερε.

Περιγράφοντας πως έγινε το δυστύχημα, είπε πως «ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Στενός ο δρόμος. Το άλλο εν κινήσει, αργό πήγαινε, δεν πήγαινε γρήγορα ο άνθρωπος γιατί ήταν μέσα σε γειτονιά. Προσπέρασε το ένα πατίνι, έκανε τον ελιγμό και ο Κωνσταντίνος έτυχε την ώρα που ήταν παράλληλα με το σταθμευμένο και δεν είχε χώρο».

«Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», είπε η γιαγιά.

Τι λέει η μητέρα του 13χρονου

«Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος. Είχα πολύ καλές σχέσεις και το έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου», είπε η μητέρα του Κωνσταντίνου. «Ο μικρούλης μου, πάντα ήθελε πατίνι», ανέφερε μεταξύ άλλων.