Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το παράνομο γηροκομείο που λειτουργούσε μια 72χρονη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Η γυναίκα φέρεται να απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης, ότι θα την πετούσε σε κάδο απορριμμάτων, αν δεν της κατέβαλλε το ποσό των 2.000 ευρώ.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια. Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων, η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία σε γνωστή ιστοσελίδα, μέσω της οποίας προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών έναντι 650 ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου για επικοινωνία.

Όπως προέκυψε, όταν συγγενείς ηλικιωμένων επικοινωνούσαν μαζί της, εκείνη κανόνιζε συνάντηση στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, όπου λειτουργούσε η παράνομη μονάδα φροντίδας. Κατά τις συναντήσεις, έθετε ως όρο οι φιλοξενούμενες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά μέσω της ίδιας.

Σε μία από τις περιπτώσεις, η δράστιδα φέρεται να απείλησε συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης, λέγοντας ότι θα την εγκατέλειπε σε κάδο απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε 2.000 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5.300 ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες που φιλοξενούνταν στον χώρο.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, καθώς εντοπίστηκαν τέσσερα ζώα που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες συνθήκες διαβίωσης.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.