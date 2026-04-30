Μια τρυφερή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ένα ζευγάρι από τη Βραζιλία, το οποίο θα έχει πλέον να θυμάται μια ξεχωριστή ιστορία για τα επόμενα χρόνια.

Μια φίλαθλος της Φλουμινένσε βρήκε έναν πρωτότυπο και πολύ συναισθηματικό τρόπο για να αποκαλύψει στον σύντροφό της ότι περιμένουν παιδί, επιλέγοντας ως σκηνικό το ιστορικό «Μαρακανά».

Το ζευγάρι βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της ομάδας του Ρίο ντε Τζανέιρο απέναντι στην Τσαπεκοένσε, σε ένα παιχνίδι που έληξε με νίκη 2-1 για τη Φλουμινένσε.

Μετά τη λήξη του αγώνα, την ώρα που πόζαραν για μια αναμνηστική φωτογραφία με φόντο τον αγωνιστικό χώρο, η κοπέλα έβγαλε από την τσάντα της μια μικρή παιδική φανέλα του συλλόγου.

Το μήνυμα έγινε αμέσως αντιληπτό από τον σύντροφό της, ο οποίος συγκινήθηκε έντονα και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, σε μια στιγμή που γρήγορα έγινε viral.

Η Φλουμινένσε δημοσίευσε το περιστατικό στα social media της ομάδας, στέλνοντας τις θερμότερες ευχές της στο ζευγάρι για το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.