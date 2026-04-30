Πρωτοφανές νομικό μπέρδεμα έχει προκύψει στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, με την υπόθεση της Μπρέντα να απειλεί να ανατρέψει τη φετινή σεζόν της Eredivisie.

Αφορμή στάθηκε η βαριά ήττα με 6-0 από την Γκόου Αχέντ Ίγκλς, σε αναμέτρηση όπου φέρεται να χρησιμοποιήθηκε αντικανονικά ο Ντιν Τζέιμς, λόγω ζητήματος με την υπηκοότητα και την απαιτούμενη άδεια εργασίας.

Η Μπρέντα κατέθεσε αίτημα για επανάληψη του αγώνα, ωστόσο η ομοσπονδία αρχικά διατήρησε το αποτέλεσμα, οδηγώντας την υπόθεση στη δικαστική οδό. Εκεί, οι νομικοί εκπρόσωποι του συλλόγου υποστήριξαν ότι δεν τηρήθηκαν οι κανονισμοί, τονίζοντας πως σε περίπτωση χρησιμοποίησης μη επιλέξιμου ποδοσφαιριστή η επανάληψη αποτελεί υποχρεωτική λύση.

Το ζήτημα, όμως, φαίνεται να έχει ευρύτερες διαστάσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τουλάχιστον 11 ποδοσφαιριστές από οκτώ διαφορετικές ομάδες ενδέχεται να εμπλέκονται σε παρόμοιες περιπτώσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζικές προσφυγές. Ήδη ομάδες όπως ο Άγιαξ και η Φέγενορντ εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους.

Αν η Μπρέντα δικαιωθεί, το «φαινόμενο ντόμινο» που φοβάται η ομοσπονδία θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε επανάληψη έως και 133 αγώνων, γεγονός που θα καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Με το πρόγραμμα ήδη επιβαρυμένο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να πιέζουν, η τελική δικαστική απόφαση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να καθορίσει την τύχη ολόκληρης της σεζόν.