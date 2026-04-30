Μια ανακάλυψη που αλλάζει ριζικά την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης φέρνει στο φως διεθνής ερευνητική ομάδα. Σχεδόν μισό εκατομμύριο χρόνια πριν, πολύ νωρίτερα απ’ όσο πίστευαν οι επιστήμονες, οι πρόγονοι του ανθρώπου κατασκεύαζαν ήδη ξύλινες δομές.

Σύμφωνα με μελέτη των Πανεπιστημίων του Liverpool και του Aberystwyth, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, εντοπίστηκαν εξαιρετικά καλοδιατηρημένα ξύλα στους καταρράκτες Kalambo στη Ζάμπια. Τα ευρήματα χρονολογούνται τουλάχιστον 476.000 χρόνια πριν, δηλαδή πολύ πριν από την εμφάνιση του Homo sapiens.

Η ομάδα του καθηγητή Larry Barham από το University of Liverpool αναγνώρισε αντικείμενα όπως σφήνα, ραβδί εκσκαφής, κορμό κομμένο με τη βοήθεια εργαλείων και κλαδί με εσκεμμένη εγκοπή. Οι συνθήκες διατήρησης στον υγρό χώρο των καταρρακτών επέτρεψαν στα ξύλα να επιβιώσουν επί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

Οι πρώτοι τεχνίτες της προϊστορίας

Μέχρι σήμερα, η γνώση μας για τους πρώτους ανθρώπους προερχόταν κυρίως από λίθινα ευρήματα, καθώς η πέτρα αντέχει στον χρόνο. Το ξύλο, αντίθετα, αποσυντίθεται και σπάνια αφήνει ίχνη.

Έτσι, η ανακάλυψη αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στην εικόνα που έχουμε για τους πρώιμους ανθρώπινους πολιτισμούς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένοι πρώιμοι ανθρωπίδες, πιθανώς Homo heidelbergensis, είχαν τη γνώση να διαμορφώνουν και να συνδέουν κορμούς. Αυτό μεταβάλλει ουσιαστικά όσα γνωρίζαμε για τις ικανότητες και τη δημιουργικότητά τους.

«Αυτή η ανακάλυψη άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι τους προγόνους μας. Ξεχάστε την ετικέτα “Λίθινη Εποχή”. Αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν κάτι νέο και μεγάλο από ξύλο», δήλωσε ο καθηγητής Barham. «Χρησιμοποίησαν τη νοημοσύνη, τη φαντασία και τις δεξιότητές τους για να φτιάξουν κάτι που δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανά».

Προσδιορισμός ηλικίας των ξύλινων δομών

Η χρονολόγηση ξύλου τόσο μεγάλης ηλικίας είναι δύσκολη. Η ομάδα χρησιμοποίησε μεθόδους φωταύγειας (luminescence dating), που επιτρέπουν τη μέτρηση της τελευταίας έκθεσης των ιζημάτων στο φως.

«Σε τόσο μεγάλο βάθος χρόνου, η τοποθέτηση ακριβούς ημερομηνίας είναι πρόκληση. Οι νέες μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε μας επιτρέπουν να φτάσουμε πολύ πιο πίσω και να συνθέσουμε την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης», εξήγησε ο καθηγητής Geoff Duller από το Aberystwyth University.

Οι ίδιες περιοχές είχαν ανασκαφεί ήδη τη δεκαετία του 1960, αλλά τότε δεν υπήρχαν τα μέσα να προσδιοριστεί η ηλικία των ξύλων. Σήμερα, η σημασία του χώρου αποκαλύπτεται πλήρως.

Η σημασία της ανακάλυψης

Η ανασκαφή στους καταρράκτες Kalambo αμφισβητεί την παλαιά αντίληψη περί γραμμικής προόδου από το απλό στο σύνθετο. Οι αρχαίοι αυτοί άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν απλώς ό,τι έβρισκαν, αλλά διαμόρφωναν το υλικό με σκοπό και σχεδιασμό.

Η ικανότητά τους να κατανοούν τις ιδιότητες του ξύλου και να το χρησιμοποιούν για τη δημιουργία σταθερών δομών δείχνει ότι διέθεταν προνοητικότητα και τεχνική αντίληψη πολύ πιο ανεπτυγμένη απ’ ό,τι θεωρούσαμε.

Πέρα από τη «Λίθινη Εποχή»

Ο όρος «Λίθινη Εποχή» ίσως αδικεί τη δημιουργικότητα εκείνης της περιόδου. Η πέτρα κυριαρχεί στην προϊστορική έρευνα επειδή διατηρείται στον χρόνο, ενώ το ξύλο σπάνια επιβιώνει. Μόνο σε ειδικές συνθήκες, όπως στους καταρράκτες Kalambo, μπορεί να διατηρηθεί επί εκατοντάδες χιλιετίες.

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποδεικνύει ότι οι πρώιμοι άνθρωποι αξιοποιούσαν ποικιλία υλικών και πιθανότατα είχαν αναπτύξει ξύλινες κατασκευές που χάθηκαν με το πέρασμα του χρόνου.

Η τεχνογνωσία των πρώτων ανθρώπων

Το ξύλο, αν και λιγότερο ανθεκτικό από την πέτρα, προσφέρει ευελιξία και ευκολία στη διαμόρφωση. Οι αρχαίοι αυτοί τεχνίτες γνώριζαν πώς να κόβουν, να χαράζουν και να συναρμολογούν κομμάτια για να δημιουργούν χρήσιμα αντικείμενα και επιφάνειες.

Η χρήση ξύλου πιθανότατα επηρέασε και άλλες δραστηριότητές τους, όπως το κυνήγι, τη συλλογή τροφής ή την κατασκευή καταλυμάτων. Ουσιαστικά, η ανακάλυψη ρίχνει φως σε πράξεις και δεξιότητες που μέχρι σήμερα παρέμεναν αόρατες μέσα στο βάθος του χρόνου.

Ξύλο, εργαλεία και εξέλιξη

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η τεχνολογική και πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου δεν ακολούθησε μία γραμμική πορεία. Οι πρώιμοι ανθρωπίδες έβρισκαν λύσεις σε προβλήματα πολύ πριν από την εμφάνιση του σύγχρονου ανθρώπου.

Το εύρημα των καταρρακτών Kalambo μας καλεί να επαναξιολογήσουμε τις δυνατότητες των προγόνων μας. Ακόμη και με μικρότερο εγκέφαλο, ήταν αρκετά ευφυείς ώστε να διαμορφώνουν το περιβάλλον τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Η ανακάλυψη δεν ξαναγράφει ολόκληρη την ιστορία, αλλά συμπληρώνει κρίσιμα κομμάτια της. Οι πρώτοι άνθρωποι δεν περιορίζονταν στη λάξευση λίθων· αξιοποιούσαν τα υλικά της φύσης, όπως το ξύλο, για να δημιουργήσουν κάτι λειτουργικό και ανθεκτικό.

Σε έναν κόσμο που συχνά υποτιμά τους μακρινούς προγόνους μας, το εύρημα στους καταρράκτες Kalambo αποδεικνύει ότι άξιζαν πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση απ’ όση τους είχε δοθεί μέχρι σήμερα.

Η πλήρης μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature.