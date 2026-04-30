Αρχαιολόγοι εντόπισαν έξι άγνωστα μέχρι σήμερα μεταλλεία της Εποχής του Χαλκού στην περιοχή Εξτρεμαδούρα, στη νοτιοδυτική Ισπανία. Οι ανακαλύψεις έγιναν κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο από ερευνητές του προγράμματος Maritime Encounters του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ στη Σουηδία. Τα νέα αυτά ευρήματα ενδέχεται να ρίξουν φως στο μακροχρόνιο ερώτημα σχετικά με την προέλευση των μετάλλων που χρησιμοποιήθηκαν στα σκανδιναβικά αντικείμενα της Εποχής του Χαλκού.

Οι επιτόπιες εργασίες διεξήχθησαν από τις 9 έως τις 16 Φεβρουαρίου γύρω από την περιοχή Cabeza del Buey, στην επαρχία Μπανταχόθ. Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης και ειδικούς από το Επαρχιακό Αρχαιολογικό Μουσείο της Μπανταχόθ.

Οι ερευνητές κατέγραψαν έξι διαφορετικές θέσεις εξόρυξης, από μικρές περιοχές εξαγωγής έως πιο εκτεταμένα και σύνθετα σημεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε ένα από τα μεταλλεία, όπου εντοπίστηκαν περίπου 80 λαξευμένες λίθινες αξίνες, εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για τη θραύση και επεξεργασία μεταλλεύματος.

Χαλκός, μόλυβδος και ασήμι αποκαλύπτουν εμπορικά δίκτυα της εποχής

Τα μεταλλεία περιέχουν χαλκό, μόλυβδο και ασήμι — μέταλλα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις οικονομίες της Εποχής του Χαλκού. Οι πρώτες ύλες αυτές αποτέλεσαν τη βάση εκτεταμένων εμπορικών δικτύων που συνέδεαν μακρινές περιοχές της Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται σε προηγούμενες μελέτες του προγράμματος Maritime Encounters και άλλων αρχαιολογικών πρωτοβουλιών υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Johan Ling του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ. Προγενέστερες αναλύσεις χημικής σύστασης και ισοτόπων μολύβδου σε σκανδιναβικά αντικείμενα της Εποχής του Χαλκού είχαν ήδη υποδείξει ότι μεγάλο μέρος των μετάλλων τους προερχόταν από τη νοτιοδυτική Ισπανία.

Μια συνδεδεμένη Ευρώπη πριν από 3.000 χρόνια

«Οι πρόσφατα εντοπισμένες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Εποχής του Χαλκού —τόσο από άλλες ερευνητικές ομάδες όσο και μέσω των περίπου 20 νέων μεταλλείων που καταγράφει η δική μας ομάδα μεταξύ 2024 και 2026— μετασχηματίζουν την κατανόησή μας για το πόσο διασυνδεδεμένη ήταν η Ευρώπη πριν από 3.000 χρόνια», δήλωσε ο καθηγητής Αρχαιολογίας Johan Ling.

Όπως εξηγεί, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι η εξόρυξη μετάλλων στη νοτιοδυτική Ευρώπη ήταν πολύ πιο εκτεταμένη και οργανωμένη απ’ ό,τι πιστευόταν έως σήμερα, παρέχοντας απτό αρχαιολογικό πλαίσιο για τις χημικές και ισοτοπικές αναλύσεις που αποδεικνύουν τις μακρινές ανταλλαγές της Εποχής του Χαλκού.