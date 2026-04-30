Μία 63χρονη εκπαιδευτικός η οποία είχε οριστεί ως συνοδός σε σχολική εκπαιδευτική εκδρομή, συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στη Σύρο με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο,σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου–Ερμούπολης, καθώς –όπως αναφέρουν οι αρχές– η γυναίκα φέρεται να μην αντιλήφθηκε την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικη μαθήτρια. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι η ανήλικη είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από την περιοχή καταγωγής της και όχι από επιχείρηση του νησιού. Η μαθήτρια φέρεται να κατανάλωσε το αλκοόλ εντός του δωματίου της, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται και οι γονείς της ανήλικης.