Σε συνέχεια μιας χρονιάς με σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις και σε περιβάλλον αβεβαιότητας και διακυμάνσεων στις αγορές ενέργειας και μετάλλων, τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2025 που πρόσφατα ανακοίνωσε η METLEN Energy & Metals, την αναδεικνύουν για άλλη μια φορά σε ηγέτιδα εταιρεία σε κομβικούς κλάδους για την ενεργειακή ασφάλεια, τη μεταλλευτική αυτάρκεια, αλλά και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στην άμυνα και σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως το γάλλιο.

Ο Κύκλος Εργασιών της METLEN αυξήθηκε κατά 25%, αγγίζοντας τα €7,107 δις και τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €753 εκατ., με το 2025 να αποτελεί ένα έτος-ορόσημο για τη διεθνή επέκταση και επιβεβαίωση της ισχυρής παρουσίας της METLEN εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στη συνέχεια εντάχθηκε στους δείκτες FTSE 100 και MSCI UK.

Η ενέργεια στο προσκήνιο με αποδοτικότερη εταιρική δομή

Τον Νοέμβριο του 2025, η METLEN ανακοίνωσε τον τρίτο στρατηγικό μετασχηματισμό της, με αλλαγές στη διοίκηση και τη δομή της, με στόχο την ολοκλήρωση του μεσοπρόθεσμου επιχειρησιακού της πλάνου και των μακροπρόθεσμων επενδυτικών σχεδιασμών.

Στον τομέα της Ενέργειας, η METLEN παραδοσιακά εμφανίζει δυνατά μεγέθη και διαρκή ανοδική πορεία όσον αφορά στα μερίδια της αγοράς στη λιανική αγορά ενέργειας, με τη θέση της εταιρείας, μέσω της Protergia, να έχει κατοχυρώσει το 21,4%, και πελατειακή βάση η οποία επίσης έχει σημειώσει άνοδο κατά 17%.

Η δυναμική αναπτυξιακή πορεία των Renewables (στην Ελλάδα και διεθνώς) συνεχίστηκε, με την κερδοφορία να αυξάνεται κατά περίπου 45% σε ετήσια βάση (μετά από αντίστοιχη αύξηση το 2024 έναντι του 2023). Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από ένα κεφαλαιακά αποδοτικό, αυτοχρηματοδοτούμενο επιχειρηματικό μοντέλο και ένα γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, τα οποία παρέχουν σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι πιο παραδοσιακών παικτών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις είναι αποτέλεσμα του καθετοποιημένου μοντέλου της METLEN στον κλάδο της ενέργειας, το οποίο υποστηριζόμενο από τον αποδοτικότερο θερμικό στόλο στη χώρα, επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρεί ανταγωνιστική τιμολόγηση, να απορροφά αποτελεσματικά τη μεταβλητότητα των αγορών και να διασφαλίζει σταθερά περιθώρια κερδοφορίας.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και στην εξασφάλιση προμήθειας φυσικού αερίου από τη METLEN, τόσο χάρη σε καθιερωμένες συνεργασίες που διατηρεί όσο και σε νέες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρώτη της συμφωνία συνεργασίας για προμήθεια και εμπορία LNG με τη Shell plc τον Φεβρουάριο του 2026.

Στον τομέα των έργων αποθήκευσης ενέργειας, η METLEN είναι ιδιαίτερα δραστήρια. Τον Οκτώβριο του 2025 η εταιρία προχώρησε σε νέα στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Εταιρειών Καράτζη, για την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εμπορική διαχείριση της μεγαλύτερης αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (BESS) στην Ελλάδα έως σήμερα, στην περιοχή της Θεσσαλίας. Σταθμό, επίσης, αποτέλεσε η σύναψη συμφωνίας κοινοπραξίας της METLEN με τον όμιλο ΔΕΗ, στο Α’ τρίμηνο του 2026, για έργα αποθήκευσης ενέργειας BESS συνολικής ισχύος έως 1.500MW / 3.000MWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία.

Στο πλαίσιο των αξιολογήσεων και των εκθέσεων αναλυτών για τις προοπτικές της METLEN, η ανθεκτικότητα του κλάδου της Ενέργειας, μέσα από τη λειτουργία του μοντέλου Integrated Utility αναγνωρίζεται συνολικά ως καίριος παράγοντας στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Η Berenberg μάλιστα, η οποία δίνει σύσταση «Buy», αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής της METLEN από τα 59 στα 61 ευρώ, τονίζει ότι η εταιρεία είναι καλά τοποθετημένη για απόδοση σε συνθήκες μεταβλητότητας των αγορών ενέργειας, με τις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου δυνάμει να οδηγούν σε βελτιωμένα περιθώρια κέρδους για τον τομέα των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων της METLEN.

Νέοι στρατηγικοί πυλώνες σε κρίσιμους τομείς που στηρίζονται στις συνέργειες δραστηριοτήτων

Οι κλάδοι Ενέργειας και Μετάλλων παραμένουν στον πυρήνα του επιχειρηματικού μοντέλου της METLEN, λειτουργώντας ως σημείο ισορροπίας σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας και υψηλού ενεργειακού κόστους. Η δραστηριότητα ενισχύεται περαιτέρω από τις θετικές συνθήκες στις διεθνείς αγορές, με την άνοδο των τιμών αλουμινίου και το ισχυρό δολάριο να λειτουργούν υποστηρικτικά για τον κλάδο, όπως επισημαίνει και η Berenberg στη σχετική της έκθεση, προσθέτοντας ότι η εταιρεία συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες του κλάδου, όπως η Rio Tinto και η Glencore.

Ρόλο-κλειδί για την αξιοποίηση της δυναμικής της METLEΝ, η οποία διαθέτει τη μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαδραματίζουν οι συνέργειες μεταξύ ενέργειας και μετάλλων στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου της, καθώς και οι στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου («hedging») απέναντι στις διακυμάνσεις κόστους, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας, ακόμα και σε περιόδους έντονων πιέσεων.

Οι συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων της εταιρείας ενισχύονται ακόμα περισσότερο μέσα από νέους στρατηγικούς πυλώνες, όπως τα Κρίσιμα Μέταλλα και η Κυκλική Μεταλλουργία, ενισχύοντας τόσο την αποδοτικότητα των πόρων όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας.

Η έννοια της στρατηγικής αυτονομίας αποκτά, επίσης, σάρκα και οστά στις προοπτικές ανάπτυξης, πλέον στο στάδιο της παραγωγής, κρίσιμων μετάλλων, με προμετωπίδα το γάλλιο. Βωξίτης, αλουμίνα και γάλλιο συγκαταλέγονται μεταξύ των Κρίσιμων Πρώτων Υλών της ΕΕ, με το γάλλιο να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τις γεωπολιτικές ισορροπίες, λόγω της χρήσης του σε τεχνολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτή τη βαρύτητα αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εγκρίνοντας τον Ιανουάριο του 2026, χρηματοδότηση €90 εκατ. προς τη METLEN Energy & Metals, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής βωξίτη και γαλλίου.

Παράλληλα, η METLEN προχωρά σε μια δυναμική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον αμυντικό κλάδο, όπου η υψηλή τεχνογνωσία και η σε βάθος εμπειρία της συνδράμει ουσιαστικά τη βιομηχανική αυτάρκεια και τη γεωπολιτική ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου. Με έξι παραγωγικές μονάδες στον Βόλο, η METLEN, μέσω της Μ Τechnologies, αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός αμυντικού hub προς κάλυψη των αυξημένων αναγκών της εγχώριας και ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Υποδομές και Παραχωρήσεις ενισχύουν την εικόνα της αναπτυξιακής δυναμικής

Ο κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις) αναδεικνύεται σταδιακά σε έναν από τους πιο δυναμικούς μοχλούς ανάπτυξης για την METLEN, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της και την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας της. Η ισχυρή επίδοση του κλάδου αποτυπώνεται στα EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €100 εκατ., καταγράφοντας διπλασιασμό σε ετήσια βάση, ενώ το ανεκτέλεστο προσεγγίζει τα €2 δισ., προσφέροντας σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια.

Διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν αναγνωρίσει επανειλημμένα και επιμένουν στην αξία των θεμελιωδών μεγεθών της METLEN, της οποίας το μεσοπρόθεσμο επενδυτικό αφήγημα βρίσκεται σε στέρεο έδαφος. Η επέκταση σε νέους τομείς δρομολογεί μια αναπτυξιακή πορεία μακράς πνοής για την εταιρία, η οποία, με ένα επιχειρηματικό μοντέλο στηριζόμενο σε ισχυρή καθετοποίηση, διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και αναβαθμισμένες διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και δομών ελέγχου, εμφανίζεται πλήρως θωρακισμένη έναντι της μεταβλητότητας των αγορών και των γεωπολιτικών εξελίξεων.