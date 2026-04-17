Η γονεϊκότητα σήμερα δεν συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης. Είναι γεμάτη ερωτήματα, αμφιβολίες, άγχος, ευθύνη αλλά και στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Οι νέοι γονείς αναζητούν καθημερινά απαντήσεις, χωρίς να εμπιστεύονται εύκολες συνταγές και απόλυτες αλήθειες.

Με αυτή την ανάγκη ως αφετηρία, το tanea.gr παρουσιάζει το νέο εβδομαδιαίο vidcast «Ήρεμα ρωτάω: mom edition», μια σειρά συζητήσεων που βάζει στο επίκεντρο τη σύγχρονη γονεϊκότητα.

Με παρουσιάστρια την Ανθή Βούλγαρη, δημοσιογράφο με αξιοπιστία, αμεσότητα και προσωπική σχέση με το κοινό, η εκπομπή δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο όπου οι γονείς μπορούν να θέσουν όσα συχνά δυσκολεύονται να πουν δυνατά.

Σε κάθε επεισόδιο, ειδικοί αλλά και άνθρωποι με αληθινές εμπειρίες μιλούν ανοιχτά για θέματα που απασχολούν χιλιάδες οικογένειες: μητρότητα χωρίς φίλτρα, άγχος και ενοχές γονέων, ύπνος και διατροφή παιδιών, σχέση ζευγαριού μετά το παιδί, επιστροφή στην εργασία, social media και parenting, πατέρες και νέοι ρόλοι.

Το «Ήρεμα ρωτάω: mom edition» έρχεται στο YouTube των ΝΕΩΝ και στα social media του tanea.gr, με νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα. Γιατί η γονεϊκότητα δεν χρειάζεται τελειότητα. Χρειάζεται χώρο για ειλικρινείς ερωτήσεις.

