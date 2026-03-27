Για το νέο vidcast της μίλησε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη. «Είναι δύσκολη γιατί έχει δύσκολη επικαιρότητα. από την άλλη όμως, επειδή είμαστε πολλά χρόνια τώρα ομάδα και είναι η καθημερινότητά μας, νιώθουμε και πολύ όμορφα που ερχόμαστε κάθε πρωί, είμαστε όλοι παρέα, έχουμε την ομάδα μας», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

«Ξεκινάω στo tanea.gr ένα vidcast για μαμάδες, μπαμπάδες, γονείς. Να δούμε λίγο τα πράγματα χωρίς φίλτρα και χωρίς να τα ωραιοποιούμε έτσι όπως φαίνονται στα σόσιαλ μίντια. Γιατί τώρα που μπήκα κι εγώ στον χορό, έχω πολλές απορίες, μου συμβαίνουν διάφορα. Έχει αλλάξει η καθημερινότητα, οπότε σκέφτηκα όλο αυτό να το επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο. Ο τίτλος του είνι εμπνευσμένος από την ήδη υπάρχουσα στήλη στο tanea.gr “Ήρεμα ρωτάω” και θα λέγεται “Ήρεμα ρωτάω- mum edition”. Στόχος είναι να έχουμε μαμάδες της διπλανής πόρτας που μπορεί να μην είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, φίλες μας, ανθρώπους που μπορεί να ενδιαφέρονται να έρθουν να μοιραστούν την εμπειρία τους. Και θα προσπαθήσουμε να έχουμε και αρκετούς επιστήμονες. Εντάξει και γνωστούς βέβαια, αλλά ο στόχος είναι να δούμε τι γίνεται στις πραγματικές οικογένειες.», αποκάλυψε.

Για τη μητρότητα: «αυτό που αναρωτιέμαι πάντα είναι είμαι αρκετή; Το κάνω καλά; Είμαι καλή μαμά; Εεε και σίγουρα μετά, με τον σύντροφό σου επαναπροσδιορίζεις λίγο τη σχέση σου, γιατί από εκεί που ήσασταν ζευγάρι, είστε ζευγάρι και γονείς πια, οπότε αλληλοσυστηνόμαστε ως γονείς τώρα».