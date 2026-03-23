Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε ανοιχτά για τη συγκλονιστική εμπειρία που άλλαξε τη ζωή της, σε συνέντευξή της στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλίου. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στο παρελθόν στη Ρόδο, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε με φίλο της, έπεσε σε γκρεμό.

Όπως αποκάλυψε, γλίτωσε από θαύμα, νιώθοντας –όπως είπε– την παρουσία της Παναγίας στο πλευρό της. «Εγώ αισθάνομαι ότι με βοήθησε πάρα πολύ η Παναγία, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ένιωσα την παρουσία της δίπλα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το τροχαίο στη Ρόδο αποτέλεσε για την Ανθή Βούλγαρη σημείο καμπής, φέρνοντάς την πιο κοντά στην εκκλησία και την πίστη της. Εκείνη την ημέρα βρήκε τη δύναμη να απεγκλωβιστεί, να σκαρφαλώσει μέχρι τον δρόμο και να ειδοποιήσει τις Αρχές. «Νιώθαμε ότι… πετούσαμε ρε παιδί μου. Και αμέσως σκέφτηκα, λέω “αν πάθω κάτι, τι θα κάνει η μάνα μου;”. Αυτό ήταν η πρώτη μου σκέψη. Και λέω “Παναγία μου”. Με το που λέω το “Παναγία μου”, σταμάτησε το αυτοκίνητο κοκάλωσε», περιέγραψε συγκινημένη.

Η παρουσιάστρια θυμήθηκε επίσης τις στιγμές μετά το ατύχημα, όταν προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. «Λέω “εντάξει, ζούμε, Χριστέ μου ζούμε”. Θυμάμαι ήτανε βράδυ, ο φίλος μου ήταν εγκλωβισμένος μέσα στη θέση του οδηγού, εγώ σκαρφάλωνα για να βγω στο δρόμο να ζητήσω βοήθεια. Δεν ξέρω πού τη βρήκα τέτοια ψυχραιμία και τέτοια δύναμη», είπε.

Όπως πρόσθεσε, μόλις έφτασαν οι διασώστες και μπήκε στο ασθενοφόρο, ένιωσε ότι δεν μπορούσε να κουνηθεί. «Νόμιζα ότι είχα μείνει παράλυτη. Τέλος πάντων πέρασε αυτό, αλλά ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα την Παναγία τόσο κοντά μου», ανέφερε. Η ίδια επισήμανε πως εκείνη η εμπειρία, μαζί με όσα ακολούθησαν στη ζωή και την υγεία της, την έκαναν να εκτιμά ακόμη περισσότερο τη δύναμη της πίστης.