«Ο δίσκος που σημάδεψε μία εποχή επιστρέφει. Συλλεκτική επανέκδοση σε διπλό βινύλιο για το “5ο Βήμα” του Νότη Σφακιανάκη». Με αυτήν την πρόταση. όπως ανέφερε το MEGA, η εταιρία του ανακοίνωσε την κυκλοφορία της επετειακής επανέκδοσης του δίσκου «5ο Βήμα» του γνωστού τραγουδιστή.

«Είναι μία γενική ανάγκη του κόσμου, του λαϊκού, να ακούσει τραγούδι και νομίζω ότι η επανέκδοση με σύγχρονες μίξεις και με σύγχρονη ταυτότητα των τραγουδιών, θα έχει να πει πολλά πράγματα», σημειώνει ο Νίκος Γρίτσης.

«Την στιγμή που δεν υπάρχει και ο Νότης στην ενεργό δράση, οτιδήποτε καινούργιο έχει να κάνει με τον ίδιο, για εμάς ωραίο είναι», λέει από την πλευρά του ο Άκης Ψαρρής, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης notissfakianakis.eu.