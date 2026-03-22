Η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται πως ετοιμάζεται για τον γάμο της με τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, σε λίγους μήνες, και ήδη ζει στιγμές γεμάτες χαρά και προσμονή.

Το πρωί της Κυριακής, η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας εμφανίζεται σε βίντεο όπου διασκέδαζε με τις στενές της φίλες στο νυχτερινό κέντρο Έναστρον, φορώντας στέκα με τη λέξη “Bride” (νύφη). Η εμφάνισή της αιφνιδίασε τους θαυμαστές της, καθώς πολλοί περίμεναν ένα ταξίδι στο εξωτερικό για το καθιερωμένο team bride.

Η Αθηνά Οικονομάκου χόρεψε ασταμάτητα, ανεβαίνοντας μάλιστα στη σκηνή μαζί με την παρέα της, όπου διασκέδασε με τον Σάκη Ρουβά και τη Νατάσσα Θεοδωρίδου σε νησιώτικους ρυθμούς. Η συμμετοχή του κοινού στη σκηνή είναι μια συνήθεια που συχνά επιτρέπουν οι καλλιτέχνες προς το τέλος του προγράμματος, προσθέτοντας μια πιο αυθόρμητη και ζωντανή νότα στη βραδιά.

Όπως όλα δείχνουν, το συγκεκριμένο bride night δεν αποτέλεσε το επίσημο bachelor, αλλά μια πρώτη γεύση της γαμήλιας περιόδου που ξεκινά για την αγαπημένη ηθοποιό. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται με ενδιαφέρον για τις επόμενες κινήσεις της.