Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε με ειλικρίνεια στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή και τον επερχόμενο γάμο της με τον μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στις εμπειρίες της από παλαιότερες σχέσεις, στη ψυχοθεραπεία που άλλαξε τη ζωή της και στην αγάπη που βιώνει σήμερα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής επιλογής συντρόφου τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά της.

Αναφερόμενη στη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα, η Αθηνά Οικονομάκου τη χαρακτήρισε μοναδική: «Ήταν τόσο πολλά τα θετικά και ήταν τόσο διαφορετικός εξαρχής, στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο που διαχειριζόταν τη συνθήκη της ζωής μου εκείνη την περίοδο, που δεν πίστευα πολλά από αυτά που είναι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα για να πάρω την απόφαση να πω “εντάξει, ξεκόλλα πια, δεν μπορεί”. Είναι αληθινό, μπορεί και να υπάρχει τελικά “αυτός”, όχι ο πρίγκιπας ακριβώς, αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, μέσα κι έξω».

Η ηθοποιός παραδέχθηκε πως η σχέση αυτή ήρθε σε μια στιγμή που ήταν έτοιμη να τη δεχθεί: «Ήμουν έτοιμη γι΄αυτήν τη σχέση, και σίγουρα δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ μια τέτοια προσωπικότητα και έναν άνθρωπο που ξέρει να αγαπάει με αυτόν τον τόσο ουσιαστικό τρόπο, πριν λίγα χρόνια. Γιατί δεν ήξερα ούτε εγώ να αγαπάω και δεν επέτρεπα και σε κανέναν να με αγαπήσει. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν έρθει στη ζωή μου και με φρόντιζαν και ήταν τρυφεροί και με πρόσεχαν και μου έκαναν εκπλήξεις και εγώ βαριόμουν. Ήθελα την ταλαιπωρία μου».

Για τα επαγγελματικά της σχέδια

Αναφερόμενη στη δουλειά της, η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε πως δεν σταματά ποτέ: «Δεν κάθομαι ήσυχη καθόλου. Με τρομάζει το ότι δεν έχω κάποιες φορές αίσθηση των αντοχών μου. Που μπορώ να το φτάσω. Αυτό με τρομάζει. Ότι μπορώ να τα καταφέρω και αυτό που μου δίνει δύναμη είναι ότι μου αρέσουν όλα αυτά που κάνω και τα κάνω με τρομερή ευχαρίστηση. Είναι το μόνο που με κρατάει όρθια, διαφορετικά νομίζω θα είχα καταρρεύσει».

Η ίδια πρόσθεσε: «Αλλά ξεπερνάω συνέχεια τα όριά μου. Δεν έχω αίσθηση των δυνάμεών μου. Δεν μπορώ αν δεν τα κάνω όλα όπως τα έχω στο μυαλό μου, δεν σταματάω ποτέ. Βρίσκω έναν τρόπο και τα συνδυάζω όλα. Απλώς βάζω πάρα πολλά πράγματα στο πρόγραμμά μου. Δηλαδή η κάθε μου μέρα είναι αγώνας δρόμου».

Η αυτογνωσία και η αλλαγή μέσα από την ψυχοθεραπεία

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε ανοιχτά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε παλαιότερες σχέσεις: «Είχα μάθει σε σχέσεις κακοποιητικές, δεν ήξερα τι θα πει η αληθινή αγάπη». Όπως είπε, η ψυχοθεραπεία την βοήθησε να αποκτήσει αυτογνωσία και να κατανοήσει γιατί υπέφερε και επέτρεπε σε άλλους να την πληγώνουν.

«Απέκτησα αυτογνωσία από την ψυχοθεραπεία και από την ανάγκη μου να καταλάβω γιατί κάνω κακό στον εαυτό μου και γιατί υποφέρω και γιατί με κακομεταχειρίζομαι και με κακοποιώ και επιτρέπω και στους άλλους να μου το κάνουν. Οπότε έπρεπε να καταλάβω τι πάει λάθος βαθιά μέσα μου. Και όταν το βρήκα και αποφάσισα ότι δεν το θέλω άλλο πια στη ζωή μου και με πολλή δουλειά κατάφερα να το γυρίσω και να με αγαπήσω πρώτα εγώ, άρχισα να επιλέγω και ανθρώπους δίπλα μου που μου δίνουν μόνο φως και μόνο αγάπη και έχουν αλλάξει τα πάντα στη ζωή μου».

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι πλέον δεν επιτρέπει σε κανέναν να την υποτιμά: «Είχα πολύ λάθος πρότυπα. Είχα μάθει σε σχέσεις κακοποιητικές, δεν ήξερα τι θα πει η αληθινή αγάπη… Και αυτό έχει αλλάξει εντελώς πια, νομίζω ότι δεν επιτρέπω σε κανέναν, και σε κανέναν. Και αυτό το έκανα για την κόρη μου και τον γιο μου. Γιατί δεν θέλω κανένα απ’ τα παιδιά μου και κανένα παιδί να ζει αυτές τις συνθήκες. Κανένας δεν το αξίζει. Και αποφάσισα να σπάσω αυτή την αλυσίδα».

Ο φόβος της ευτυχίας

Κλείνοντας, η Αθηνά Οικονομάκου εξομολογήθηκε ότι ακόμη φοβάται μήπως χαθεί η ευτυχία που βιώνει: «Φοβάμαι ότι μπορεί να αλλάξει όλο αυτό που ζω και να χαλάσει η ευτυχία μου. Αλλά πλέον ξέρω να το διαχειρίζομαι. Ξέρω ότι είναι ένα κομμάτι δικό μου, το οποίο είναι μια πληγή, είναι ένα θέμα που έχω, που φοβάμαι να νιώσω ευτυχισμένη. Που φοβάμαι ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ξαφνικό και να αλλάξουν όλα. Γιατί έτσι έχω μεγαλώσει, έχοντας συνέχεια τον φόβο και την ανάγκη του ελέγχου».