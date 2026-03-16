Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα μετρούν αντίστροφα για τον γάμο τους, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου στην πανέμορφη Πάρο. Το ζευγάρι, που είναι μαζί περίπου 2 χρόνια, έχει ήδη ξεκινήσει τις τελικές προετοιμασίες για την ξεχωριστή ημέρα, με στόχο να ζήσουν ένα όμορφο και αξέχαστο γιορτινό γεγονός.

Σύμφωνα με την Φωτεινή Πετρογιάννη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, οι εορτασμοί θα περιλαμβάνουν 2 πάρτι: ένα πριν από τον γάμο και ένα ανήμερα της τελετής. Μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα να στηθεί και μια μικρή συγκέντρωση την επόμενη ημέρα, για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τον εορτασμό σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα.

Το μυστήριο θα γίνει σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα της Πάρου, το οποίο διαθέτει και εκκλησάκι για την τέλεση του γάμου, ενώ οι καλεσμένοι θα παραλάβουν μαζί με τη μπομπονιέρα και ένα κερί από γνωστή εταιρεία, προσφέροντας έτσι μια ιδιαίτερη και κομψή λεπτομέρεια.

Οι δυό τους αυτές τις μέρες βρίσκονται στις Γαλλικές Άλπεις, συνδυάζοντας στιγμές χαλάρωσης με τις τελευταίες προετοιμασίες για τον μεγάλο τους γάμο. Το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει έντονο, καθώς πλήθος φίλων και γνωστών από τον καλλιτεχνικό χώρο αναμένεται να δώσει το «παρών» και να γιορτάσει μαζί τους.

Οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια, από τη διακόσμηση και τα κοσμήματα μέχρι τα outfits και την επιλογή των μουσικών, ώστε η ημέρα να είναι απόλυτα οργανωμένη και μαγική.

Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς, συνδυάζοντας ρομαντισμό, κομψότητα και χαρά για τους καλεσμένους και τους φίλους του ζευγαριού.