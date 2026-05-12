Σε αυτοχειρία φαίνεται να οδηγούν όλες οι ενδείξεις για τη σοκαριστική υπόθεση με τραγικές πρωταγωνίστριες δύο 17χρονες κοπέλες, οι οποίες έπεσαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τις Αρχές πάντως να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ η συνομήλικη φίλη της δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Πρόκειται για μια αδιανόητη τραγωδία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, καθώς τα δύο κορίτσια φέρεται να βούτηξαν στο κενό κρατώντας η μία το χέρι της άλλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν μαζί. Η μία από τις 17χρονες άφησε πίσω της σημείωμα, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη αυτή, αναφερόμενη σε ψυχολογική πίεση και φόβο για το μέλλον.

Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη, το κορίτσι που δεν έμενε σε αυτή την πολυκατοικία, έγραφε:

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά, που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Live News τη στιγμή της πτώσης, λέγοντας πως άκουσε έναν δυνατό κρότο και είδε τα δύο κορίτσια στο έδαφος. «Άκουσα ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα “ααα…” και ακριβώς μετά έναν πολύ δυνατό κρότο. Και γυρνώντας το κεφάλι, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο, ήτανε δύο κοπελιές κάτω, στο πάτωμα, χτυπημένες. Κατευθείαν βέβαια πήρα το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια είδα ότι κατέβηκε μια κυρία που μένει στον πρώτο και ένα άλλο παλικάρι με, έτσι, μακρύ μαλλί, ο οποίος τελικά ήταν ο αδερφός μιας της κοπέλας» είπε χαρακτηριστικά.

Ένοικος της πολυκατοικίας αποκάλυψε ότι η μία 17χρονη είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της, γεγονός που φαίνεται να την είχε επηρεάσει βαθιά. «Αυτό το παιδί ζοριζόταν πάρα πολύ προφανώς γιατί είχανε, είχαν υποστεί την απώλεια του πατέρα της. Και εντάξει είναι λυπηρό, δηλαδή είναι σοκαριστικό ρε παιδιά. Από ότι είδα το σημείωμα που έμαθα πρέπει να ήταν δυσβάσταχτη η απώλεια του μπαμπά», είπε χαρακτηριστικά

Η μάχη για τη ζωή της μιας 17χρονης

Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά. Η μία κοπέλα ήταν ήδη νεκρή, ενώ η άλλη μεταφέρθηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Ασκληπιείο Βούλας. Φέρει εγκεφαλικό οίδημα, θλάσεις σε συκώτι και πνεύμονα, καθώς και σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, η 17χρονη πρόκειται να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ για περαιτέρω νοσηλεία. «Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη… Η δεύτερη, παρά τις εντατικές προσπάθειες, δεν κατάφερε να επανέλθει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν συγκλονισμένοι. Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία, ενώ η γειτονιά έχει βυθιστεί στο πένθος. «Το παιδί αυτό το αγαπούσαμε όλοι στην πολυκατοικία. Ήταν ένα εξαιρετικό πλάσμα, αν και κάποιες φορές απομονωνόταν. Γενικότερα όλοι εμείς οι μεγάλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για ό,τι περνάνε τα παιδιά μας», σχολίασε ένοικος.

Άλλος κάτοικος περιέγραψε πως τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη σύζυγό του τα κλειδιά της ταράτσας λίγο πριν το συμβάν. «Δεν φαινόταν κάτι περίεργο. Είχαν δικαίωμα να τα έχουν. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ήταν τραγικό αυτό που ζήσαμε», είπε συγκλονισμένος.