Ηλιούπολη – Συγκλονίζουν οι στιγμές που καταγράφηκαν λίγα λεπτά μετά την πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, όπως αποτυπώνονται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας, ακούγοντας τον δυνατό θόρυβο από την πτώση, έσπευσαν έντρομοι στο πάρκινγκ. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια.

Οι διασώστες κινήθηκαν με ταχύτητα, προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν τα δύο κορίτσια και να τα μεταφέρουν στα φορεία, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους δεν άντεξαν το σοκαριστικό θέαμα, κρατώντας το κεφάλι τους ή φωνάζοντας «Χριστέ μου».

Τα δυο κορίτσια μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τις κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, η μία 17χρονη κατέληξε, ενώ η άλλη εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.