Μικρή ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια από τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα: συμμετέχει σε ποσοστό 90% στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία, με αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 2.700 ευρώ. Αυτό είναι το Ινστιτούτο Τσίπρα και ΑΜΚΕ επίσης – δηλαδή, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Πρόκειται για νομικό πρόσωπο το οποίο επιδιώκει σκοπούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να ασκεί οικονομική δραστηριότητα προκειμένου να εξασφαλίζει έσοδα για την επίτευξη των σκοπών του. Μερικοί τρόποι είναι η οργάνωση εκδηλώσεων, η συλλογή συνδρομών και η διανομή εντύπων.

Αυτοκίνητα

Ενας εθνοπατέρας της Νίκης, ο Ανδρέας Βορύλλας, πούλησε ΙΧ 2.993 κ.ε. για 120.000 ευρώ. Επειδή τέτοια νούμερα πάντα προκαλούν απορίες, παραθέτω από το επίσημο βιογραφικό του στο σάιτ του κόμματος: είναι «αυτοδημιούργητος, από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με επιχειρήσεις στον κλάδο των καυσίμων, της εστίασης και των αυτοκινήτων, δημιουργώντας έτσι πολλές θέσεις εργασίας στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, όπου και πολιτεύεται με το πατριωτικό κίνημα». Ο Τσακαλώτος, πάντως, πούλησε το αυτοκίνητό του για τρία χιλιάρικα.

Ακίνητα

Ο Σπύρος Κουλκουδίνας είναι γαλάζιος βουλευτής Πιερίας. Αγόρασε, λοιπόν, μια μονοκατοικία στην Κατερίνη για 225.000 ευρώ. Το επισημαίνω για στατιστικούς λόγους. Γιατί είναι μια καλή αφορμή να προσέξουν οι μελετητές των αλλαγών που είχαν τα φετινά πόθεν έσχες πως η πλειονότητα των εθνοπατέρων οι οποίοι απέκτησαν ακίνητη περιουσία (είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω κληρονομιάς ή γονικής παροχής) ανήκει στην κυβερνητική πλειοψηφία – όπως και η πλειονότητα αυτών που έκαναν κάποιου είδους επένδυση. Διαπιστωτικά το αναφέρω.

Ευρωέδρανο

Tα συνολικά εισοδήματα της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανέρχονται σε 82.496,89 ευρώ. Από αυτά, τα 59.370,69 ευρώ προέρχονται από μισθούς και αποζημιώσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Πριν από την εκλογή της είχε καταθέσεις 4.760,15 ευρώ σε έναν λογαριασμό. Τώρα, φτάνουν συνολικά τις 86.294,46 ευρώ σε τέσσερις λογαριασμούς. Προφανώς, δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία, που πήγε στις Βρυξέλλες και βελτιώθηκαν τα οικονομικά της. Είναι καλοπληρωμένη θέση εργασίας το ευρωέδρανο.