Τραγωδία στην Ηλιούπολη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν δύο ανήλικες, γεννημένες το 2009, έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Βίντεο λίγο μετά την πτώση των κοριτσιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τα δύο κορίτσια και τα μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πληροφορίες ότι βρέθηκε σημείωμα: «συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ»

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, η μία από τις δύο κοπέλες διέμενε στην πολυκατοικία. Υπάρχει πληροφορία ότι εντοπίστηκε σημείωμα στο σπίτι, στο οποίο αναγραφόταν η φράση «συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ». Το πρωί, η 17χρονη είχε ζητήσει τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια, η οποία της υπέδειξε πού βρίσκονταν.

Λίγη ώρα αργότερα, ο αδελφός της ήταν εκείνος που τις εντόπισε στο έδαφος μετά την πτώση.

Αυτόπτης μάρτυρας: «Τα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα και έπεσαν μαζί»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως «άκουσε κραυγές και έναν πολύ δυνατό κρότο», ενώ όταν βγήκε έξω, αντίκρισε τις δύο κοπέλες τραυματισμένες και κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

«Ο αδελφός της μίας κοπέλας ήταν σε κατάσταση σοκ», ανέφερε ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε: «Το πιο τραγικό είναι πως κατέβηκε κι ένα παλικάρι από την πολυκατοικία και μάθαμε πως ήταν ο αδελφός της μίας. Τα κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα και έπεσαν μαζί. Η μία είχε τις αισθήσεις της και μείναμε δίπλα της μέχρι να έρθουν οι Αρχές».

Οι πρώτες εκτιμήσεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα δύο κορίτσια πιθανόν να είχαν κλειδώσει την πόρτα που οδηγεί στην ταράτσα πριν από την πτώση. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Η μία 17χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ του Ασκληπιείου Βούλας. Πληροφορίες από την ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι τα κορίτσια είχαν κατάθλιψη και αντιμετώπιζαν ψυχολογικά θέματα. Η μία 17 χρονη είχε μάλιστα χάσει τον πατέρα της.

Φως αναμένεται να ρίξουν οι καταθέσεις

Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στη λήψη καταθέσεων από άτομα του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, θα εξεταστούν προσεκτικά μηνύματα, συνομιλίες και τηλεφωνικές κλήσεις, προκειμένου να εντοπιστούν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.