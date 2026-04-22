Ένας 49χρονος Αλβανός παρουσιάστηκε στα κεντρικά της Τροχαίας, δηλώνοντας ότι ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 64χρονο στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για τον οδηγό του λαχανί αυτοκινήτου που αναζητούσαν οι αρχές τις τελευταίες ημέρες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το δίκυκλο χτύπησε στον καθρέφτη του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα. Όπως ανέφερε, στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, ενώ έφτασαν και αστυνομικοί που απομάκρυναν τους παρευρισκόμενους.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα είπε, εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από τις αρμόδιες αρχές.