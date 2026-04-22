Η εντυπωσιακή άσκηση με σενάριο χημικής απειλής πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Πάτρας, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Τροία 2026». Το πρωί, λίγο μετά τις δέκα, οι σειρήνες ήχησαν στον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος», σημαίνοντας την έναρξη μιας μεγάλης άσκησης ετοιμότητας.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οχήματα της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο. Ο στόχος ήταν η ασφαλής διαχείριση και απομάκρυνση ενός «ύποπτου δέματος», που θεωρήθηκε πιθανό να περιέχει Χημικό, Βιολογικό, Ραδιολογικό ή Πυρηνικό παράγοντα (ΧΒΡΠ).

Η άσκηση «Τροία 2026» διοργανώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των σωμάτων ασφαλείας και την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας απέναντι σε ασύμμετρες απειλές και τεχνολογικά ατυχήματα.

Θεαματικό σκηνικό στο λιμάνι της Πάτρας

Το σκηνικό που στήθηκε στον επιβατικό σταθμό θύμιζε κινηματογραφική ταινία. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής εμφανίστηκαν με ειδικές στολές προστασίας, ενώ στήθηκαν χώροι απολύμανσης και σκηνές επιχειρήσεων. Στο σημείο χρησιμοποιήθηκαν φουσκωτές μονάδες –τα λεγόμενα «ντους» βιοασφάλειας– για την απολύμανση όσων ήρθαν σε επαφή με το ύποπτο αντικείμενο, σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν προσωπικό του λιμένα εντόπισε το δέμα και ειδοποίησε τις Αρχές. Ειδικές δυνάμεις της ΕΜΑΚ έφτασαν άμεσα, προχωρώντας στην περισυλλογή του πιθανού χημικού ή ραδιολογικού κινδύνου. Παράλληλα, πυροτεχνουργός του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας εξέτασε το αντικείμενο, αποκλείοντας την ύπαρξη εκρηκτικής ύλης.

«Εκπαίδευση για να μειώσουμε τα λάθη»

Ο αντιπύραρχος και διοικητής της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, Κωνσταντίνος Τσιμπούκης, τόνισε τη σημασία τέτοιων δράσεων για την ασφάλεια των πολιτών. Όπως ανέφερε: «Στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας, διενεργήσαμε άσκηση επί πεδίου με αντικείμενο την απειλή από χημικό, ραδιολογικό ή πυρηνικό παράγοντα. Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν το προσωπικό μας να εντοπίζει τυχόν κενά και αδυναμίες, ώστε σε ένα πραγματικό συμβάν να είμαστε σε θέση να μειώσουμε τα λάθη και τους χρόνους επέμβασης».