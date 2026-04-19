Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στην Πάτρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ακταίου, όπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για φωτιά και έσπευσε άμεσα στο σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 11 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Οι πυροσβέστες, αφού εισήλθαν στο εσωτερικό του σπιτιού, εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια του περιστατικού, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την εκδήλωση της φωτιάς.