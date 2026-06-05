Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, οι καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ αρχίζουν να απασχολούν έντονα τις αποστολές των εθνικών ομάδων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η προπόνηση της Νορβηγίας, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο εξαιτίας της έντονης ζέστης.

Πρωταγωνιστής των στιγμών που ακολούθησαν ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος εμφανίστηκε εμφανώς καταπονημένος από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Νορβηγός επιθετικός έβγαλε τη φανέλα του και κάθισε πάνω σε φορητό ψυγείο που βρισκόταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας να δροσιστεί μετά την απαιτητική προπόνηση.

Οι εικόνες από το προπονητικό κέντρο έδειξαν και άλλους ποδοσφαιριστές της Νορβηγίας να χαλαρώνουν στο χορτάρι, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες στιγμές ξεκούρασης μετά τη διακοπή του προγράμματος.

🇳🇴☀️ The Norwegian team are adjusting to the weather conditions. 🥵 pic.twitter.com/eh5XUxDeJo — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 5, 2026

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινότητα των αποστολών, με την προσαρμογή στις κλιματολογικές συνθήκες να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πορεία κάθε ομάδας στη διοργάνωση.

Για χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπως η Νορβηγία, η αντιμετώπιση της ζέστης ενδέχεται να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με την αγωνιστική προετοιμασία, σε ένα τουρνουά όπου ακόμη και οι πιο μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά.