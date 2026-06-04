Η ώρα έφτασε, η αναμονή τελείωσε. Το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού σε λίγες ημέρες θα αποτελέσει γεγονός. Οι συμμετέχουσες ομάδες προετοιμάζονται τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά, ώστε να βρεθούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη.

Μία από αυτές είναι η Εθνική Νορβηγίας του σούπερ σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ, η οποία, πέρα από την αγωνιστική της προετοιμασία, ετοιμάζει και βίντεο σε συνεργασία με τη Nike, επίσημο χορηγό αθλητικής ένδυσης.

Στο συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι. Εκείνο όμως που προκαλεί αίσθηση και ενθουσιασμό είναι η παρουσία του πασίγνωστου ηθοποιού Τσάνινγκ Τέιτουμ, ο οποίος συμμετέχει στα γυρίσματα του πρότζεκτ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον γύρω από την επικείμενη καμπάνια.

Ο Αμερικανός ηθοποιός εμφανίζεται στον τόπο του εγκλήματος καθ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσι με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Παρουσιάζεται με κατάξανθη κοτσίδα και φορά τη φανέλα του Νορβηγού στράικερ, παριστάνοντάς τον. Οι δύο τους ανταλλάσσουν χαμόγελα και πάσες, ενώ φαίνεται πως διασκεδάζουν το εν λόγω καστ που τους υπέβαλε η γνωστής φήμης αθλητική εταιρεία.