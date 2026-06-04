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Ο Χουάντσο παρουσίασε τη δική του σειρά γυαλιών ηλίου σε ξεχωριστό event: «Τα μάτια δεν ψεύδονται ποτέ»
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε ένα βήμα πέρα από τα παρκέ, παρουσιάζοντας το νέο signature μοντέλο γυαλιών ηλίου που φέρει την υπογραφή του, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στην Αθήνα.
Το απόλυτο δίδυμο: Έρλινγκ Χάαλαντ και Τσάνινγκ Τέιτουμ σε ποδοσφαιρική δράση (vid, pic)
Η ώρα έφτασε, η αναμονή τελείωσε. Το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού σε λίγες ημέρες θα αποτελέσει γεγονός. Οι συμμετέχουσες ομάδες προετοιμάζονται τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά, ώστε να βρεθούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Μία από αυτές είναι η Εθνική Νορβηγίας του σούπερ σταρ Έρλινγκ Χάαλαντ, η […]
Η νέα εντυπωσιακή εμφάνιση της γαλανόλευκης που έκλεψε τις εντυπώσεις (vid)
Το φιλικό της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Strawberry Arena αποτελεί την πρώτη επίσημη εμφάνιση της νέας εκτός έδρας φανέλας της Εθνικής ομάδας. Η γαλανόλευκη παρουσιάστηκε με τη νέα δημιουργία της Adidas, η οποία συνδυάζει το κλασικό μπλε χρώμα με λευκές λεπτομέρειες και τις χαρακτηριστικές τρεις ρίγες της εταιρείας στους ώμους, προσφέροντας μια μοντέρνα αλλά […]
Ολυμπιακός: Αμφίβολος παραμένει ο Ντόρσεϊ ενόψει του Game 2 κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας ακόμη ανοιχτό το θέμα της συμμετοχής του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ, η απουσία του οποίου ήταν αισθητή στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, εξακολουθεί να ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας και καταβάλλει προσπάθεια ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου […]
Tο εξαιρετικό πλασέ του Τσιμίκα και το 1-0 κόντρα στη Σουηδία (vid)
Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής στο φιλικό με τη Σουηδία, καθώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να πάρει προβάδισμα μόλις στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Έπειτα από πίεση στα καρέ των γηπεδούχων και φάση διαρκείας μέσα και γύρω από την περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν δίστασε να εκτελέσει […]