Σοκ στη Γαλλία προκαλεί ο εντοπισμός της σορού της 11χρονης Λιάνα, που είχε εξαφανιστεί την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Ζερ. Το άψυχο σώμα του παιδιού βρέθηκε την Πέμπτη σε αγρόκτημα και έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, ωστόσο η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Αντιδράσεις και πολιτική πίεση

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε στις 5 Ιουνίου τον υπουργό Εσωτερικών, τον υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους αρμόδιους αξιωματούχους για να εξετάσουν την υπόθεση της 11χρονης, η οποία έχει προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή λόγω πιθανών παραλείψεων των δικαστικών αρχών και χαμένων ευκαιριών για παρέμβαση, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Η Λιανά, που προς το παρόν αναφέρεται μόνο με το μικρό της όνομα, είχε δηλωθεί αγνοούμενη στις 29 Μαΐου στη μικρή πόλη Φλεράνς της νότιας Γαλλίας, αμέσως μετά το μεσημεριανό σχόλασμα από το σχολείο.

Ο βασικός ύποπτος, πατέρας μιας συμμαθήτριάς της, έχει τεθεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με τις αρχές, εις βάρος του υπήρχαν πολλαπλές καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.

Καταγγελίες για δυσλειτουργία της Δικαιοσύνης

Πολιτικές προσωπικότητες από όλο το φάσμα, όπως ο ακροδεξιός ηγέτης Ζορντάν Μπαρντελά και η επικεφαλής των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ, έκαναν λόγο για σοβαρή δυσλειτουργία της δικαιοσύνης και αποτυχία προστασίας των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική βία.

Ο δήμαρχος της Φλεράνς Γκρέγκορι Μπομπατό δήλωσε στο BFMTV πως «έχουμε μια οικογένεια που πενθεί. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Πρόκειται για μια πραγματική δυσλειτουργία του κράτους».

Οι έρευνες και η κυβερνητική αντίδραση

Μετά την εξαφάνιση της 11χρονης, εκατοντάδες εθελοντές συμμετείχαν στις έρευνες στη Φλεράνς. Οι αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι εντόπισαν μια σορό και προχώρησαν στη διαδικασία ταυτοποίησης.

Ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν δήλωσε «έντρομος ως υπουργός και ως πατέρας ακόμη περισσότερο από αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Όπως ανέφερε, τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα πραγματοποιήσουν από κοινού έρευνα για την αποτυχία διερεύνησης των καταγγελιών εις βάρος του υπόπτου. Στην έρευνα θα εξεταστεί και αίτημα του τοπικού εισαγγελέα για διερεύνηση του ατόμου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Τα πορίσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν και θα ληφθούν μέτρα, κατέληξε ο Νταρμανέν.