Η Γαλλία συγκλονίζεται από την υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna, η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό θρίλερ με σοβαρές ποινικές προεκτάσεις. Το κορίτσι χάθηκε στις 29 Μαΐου και εθεάθη τελευταία φορά να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του πατέρα μιας φίλης της. Ο άνδρας αυτός, όπως αποκαλύφθηκε, είχε ήδη κατηγορηθεί για βιασμό δύο μικρών κοριτσιών, επίσης φίλων της κόρης του.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της Lyhanna συνεχίζονται αδιάκοπα με τη συμμετοχή εκατοντάδων αστυνομικών και εθελοντών. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, το παιδί δεν έχει βρεθεί, ενώ εξετάζονται αντικείμενα και ίχνη που εντοπίστηκαν στην περιοχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ζερόμ Μπαρελά, 41 ετών, ο οποίος έχει συλληφθεί και κατηγορείται για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ, καθώς ο ύποπτος γνώριζε την οικογένεια της μικρής και ήταν πατέρας φίλης της, γεγονός που του επέτρεπε πρόσβαση στο παιδί. Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι υπήρχαν προηγούμενες επαφές μαζί της, ενώ η σχέση του με το οικογενειακό περιβάλλον ήταν γνωστή.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, ο 41χρονος τελεί υπό διερεύνηση και για παλαιότερες σοβαρές καταγγελίες σε βάρος ανηλίκων, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή αδράνεια των αρχών.

Έρευνες χωρίς αποτέλεσμα – Μεγάλη κινητοποίηση

Οι έρευνες ξεκίνησαν αμέσως μετά την εξαφάνιση της Lyhanna στις 29 Μαΐου. Την Κυριακή 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή περίπου 280 ατόμων, χωρίς ωστόσο κάποιο αποτέλεσμα. Η αστυνομία έχει επεκτείνει τις έρευνες σε ευρύτερη περιοχή, ενώ έχει ανοίξει επίσημη δικαστική διαδικασία και την υπόθεση έχει αναλάβει ανακριτής.

Ο 41χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον των αρχών και κρίθηκε προφυλακιστέος, χωρίς να απολογηθεί κατά την ανάκριση, σύμφωνα με την εισαγγελία. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μαρτυρίες και προηγούμενες καταγγελίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται γαλλικά μέσα, η Lyhanna είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το σπίτι του υπόπτου για ένα παιδικό sleepover. Μετά από εκείνη την επίσκεψη, η οικογένειά της φέρεται να διέκοψε κάθε επαφή μαζί του λόγω ανησυχιών για τη συμπεριφορά του.

«Μου είπε ότι την γαργαλούσε. (…) Της είπα ότι δεν ήθελα πλέον ούτε να του μιλάει ούτε να τον βλέπει», δήλωσε η μητέρα της 11χρονης.

Παράλληλα, ο 41χρονος είχε απομακρυνθεί από σχολικό περιβάλλον μετά από καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά προς μαθήτρια και είχε απασχολήσει τις αρχές για πιεστικά μηνύματα μέσω social media. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν και σοβαρές καταγγελίες που είχαν κατατεθεί το 2025 και βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση.

Δικαστικές πηγές επιβεβαίωσαν στο AFP ότι ο άνδρας ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς ερευνάται για καταγγελία βιασμού 10χρονης που υποβλήθηκε το 2025. Ο εισαγγελέας της Τουλούζης, Νταβίντ Σαρμάτζ, επιβεβαίωσε την ύπαρξη της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία κατατέθηκε στις 22 Αυγούστου 2025.

Στο στόχαστρο η Δικαιοσύνη για ολιγωρία

Η γαλλική Δικαιοσύνη δέχεται σφοδρές επικρίσεις μετά την εξαφάνιση της Lyhanna, καθώς αποκαλύπτεται ότι εκκρεμούσαν τέσσερις καταγγελίες εις βάρος του υπόπτου, ορισμένες εκ των οποίων αφορούσαν βιασμό ανηλίκων, χωρίς να έχει γίνει ανάκριση για διάστημα εννέα μηνών.

Το χρονικό των τεσσάρων καταγγελιών (2017–2025):

Δεκέμβριος 2017: Καταγγελία μητέρας 17χρονης για σχέση με τον κατηγορούμενο. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Καταγγελία μητέρας 17χρονης για σχέση με τον κατηγορούμενο. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. 2022: Μήνυση γονέων 9χρονης για βιασμό. Δύο χρόνια αργότερα, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

Μήνυση γονέων 9χρονης για βιασμό. Δύο χρόνια αργότερα, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε. Αύγουστος 2025: Νέα μήνυση από την οικογένεια της 12χρονης Ρόζα, συναθλήτριας των παιδιών του υπόπτου.

Νέα μήνυση από την οικογένεια της 12χρονης Ρόζα, συναθλήτριας των παιδιών του υπόπτου. Σεπτέμβριος 2025: Καταγγελία για βιασμό 10χρονης, με ιατροδικαστικά ευρήματα συμβατά με την πράξη.

Το γεγονός ότι δέκα μήνες μετά την καταγγελία της 12χρονης Ρόζα δεν είχε υπάρξει καμία εξέλιξη, έχει προκαλέσει οργή στην κοινή γνώμη και στους συγγενείς της Lyhanna. Η καθυστέρηση θεωρείται καθοριστική, καθώς ο ύποπτος παρέμενε ελεύθερος μέχρι την εξαφάνιση του παιδιού.

Αγωνία για την έκβαση της υπόθεσης

Η οικογένεια της 11χρονης ζητά απεγνωσμένα να βρεθεί το παιδί και να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι. Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στη γαλλική κοινωνία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς κάθε ώρα που περνά αυξάνει την αγωνία για την τύχη της μικρής Lyhanna.