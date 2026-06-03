Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η είδηση έγινε γνωστή το βράδυ της Πέμπτης.

Η σύνοδος των ηγετών της G7 έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Εβιάν από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου, με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των επτά μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών που θα διεξαχθεί στον Λευκό Οίκο την ημέρα των γενεθλίων του, στις 14 Ιουνίου. Ο αγώνας αυτός, όπως σημείωσε, αποτελεί μέρος των εορτασμών που έχει προγραμματίσει.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει επίσης στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου:

«Θα μεταβώ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, αμέσως μετά από μια από τις πιο διασκεδαστικές βραδιές στην αμερικανική ιστορία: τους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος UFC στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου. Τα αρχεία δείχνουν ότι, αν και κατά τη διάρκεια της μακράς και πλούσιας ιστορίας του Λευκού Οίκου έχουν διεξαχθεί αγώνες πολύ χαμηλότερου επιπέδου, ποτέ δεν είχε καν σκεφτεί κανείς να φιλοξενήσει στο «Σπίτι του Λαού» κάτι που να πλησιάζει έστω και λίγο αυτό: τους μεγαλύτερους μαχητές του κόσμου, όλοι πρωταθλητές!»