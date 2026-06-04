Η σορός που εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε η 11χρονη Λιανά «φαίνεται να ανήκει σε παιδί» και «φορά ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η 11χρονη την ώρα της εξαφάνισής της», δήλωσε ο εισαγγελέας της πόλης Αζέν στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπως μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Ο Ολιβιέ Ναμπουλέ ανακοίνωσε ότι θα γίνει άμεσα νεκροψία στην εντοπισθείσα σορό, ώστε να υπάρξει επίσημη ταυτοποίηση και να «εξαχθούν ιατροδικαστικά συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια θανάτου».

Πηγή κοντά στην έρευνα, την οποία επικαλείται το BFMTV, ανέφερε πως η σορός βρέθηκε μέσα σε αγροτικό σιλό στην περιοχή Πυκασκιέ, επιβεβαιώνοντας πληροφορία που δημοσιεύθηκε νωρίτερα στην εφημερίδα Le Parisien.