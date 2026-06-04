Σορός εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) κοντά στη Φλεράνς της Γαλλίας, σύμφωνα με τοBFMTV, στο σημείο όπου εξαφανίστηκε η 11χρονη Λιανά, η οποία αγνοείται απότην Παρασκευή 29 Μαΐου.

Όπως μεταδίδουν ξένα μέσα ενημέρωσης, οι γονείς της μικρής Λιανά έχουν ήδη ενημερωθεί, ενώ θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις και αναλύσεις για την ταυτοποίηση της σορού. Η σορός φέρεται να βρέθηκε σε αγροτική εγκατάσταση που είχε ερευνηθεί και την Τετάρτη, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αναζήτησης, σύμφωνα με την εφημερίδαLe Parisien.

Βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της μικρής θεωρείται ο Ζερόμ Μπαρελά. Η 11χρονη εθεάθη για τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου λίγο μετά τις 3 μ.μ., κοντά στο σχολείο της στη Φλεράνς. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε από τους γονείς της λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 7 μ.μ.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι η μαθήτρια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο άνδρα, του 41χρονου Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος συνελήφθη την επόμενη ημέρα. Ο συλληφθείς αρχικά αρνήθηκε ότι είχε βάλει τη Λιανά στο όχημά του, ωστόσο, όταν του παρουσιάστηκαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, παραδέχθηκε ότι την επιβίβασε, ισχυριζόμενος πως την αποβίβασε λίγο αργότερα σε κολυμβητήριο της πόλης. Μετά το πέρας της κράτησής του τη Δευτέρα, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για παράνομη κράτηση και απαγωγή, ενώ οι αρχές εξετάζουν διεξοδικά το προφίλ του.

Ελεύθερος παρά το βεβαρημένο παρελθόν του

Πριν από την εξαφάνιση της 11χρονης, ο Μπαρελά είχε βρεθεί στο στόχαστρο τουλάχιστον πέντε διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που αφορούσαν σεξουαλική βία εις βάρος ανήλικων κοριτσιών. Παρ’ όλα αυτά, δεν είχε ποτέ ανακριθεί από την αστυνομία για τις υποθέσεις αυτές.

Η αποκάλυψη ότι ο εν λόγω είχε καταγγελθεί μήνες νωρίτερα για βιασμό 11χρονης έχει προκαλέσει πολιτικό και δικαστικό σάλο στη Γαλλία. Ήταν ήδη υπό διερεύνηση από το περασμένο καλοκαίρι, με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες ενός 11χρονου κοριτσιού. Το θύμα, η 12χρονη σήμερα Ρόζα, φίλη των παιδιών του υπόπτου, είχε καταγγείλει ότι έπεσε θύμα επανειλημμένων βιασμών από τον 41χρονο. Τον Αύγουστο του 2025, η Ρόζα και η μητέρα της, Οντρέ, προσήλθαν στις αρχές, σπάζοντας τη σιωπή τους.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσε τα λεγόμενά τους, εντοπίζοντας τραύματα συμβατά με τις μαρτυρίες του παιδιού. Παρά την ύπαρξη μιας σαφούς και αξιόπιστης κατάθεσης, ο ύποπτος δεν κλήθηκε ποτέ για ανάκριση, γεγονός που έχει προκαλέσει οργή στην οικογένεια και παρέμβαση της κυβέρνησης.

Η μητέρα της Ρόζα, μιλώντας στοBFMTV, εξέφρασε την αγανάκτησή της, αποκαλύπτοντας πως, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της, δεν της κοινοποιήθηκαν ποτέ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης. Η ίδια πιστεύει πως, αν η δικαιοσύνη είχε κινηθεί ταχύτερα, ίσως η Λιανά να μην είχε εξαφανιστεί. Υπό το βάρος των αποκαλύψεων, ο υπουργός ΕσωτερικώνΛοράν Νουνιέζανακοίνωσε τη διενέργεια διοικητικής έρευνας για να εντοπιστούν τα «τυφλά σημεία» και οι δυσλειτουργίες στη διαχείριση της υπόθεσης.

Γραφειοκρατικός «Γολγοθάς»

Η εισαγγελέας του γαλλικού Αρείου Πάγου,Κλεμάνς Μεγιέρ, επιχείρησε να εξηγήσει γιατί ο Ζερόμ Μπαρελά παρέμενε ελεύθερος. Όπως δήλωσε, σε μια ποινική έρευνα η ανάκριση του υπόπτου αποτελεί «την τελευταία πράξη του δράματος», αφού πρώτα ολοκληρωθούν όλες οι υπόλοιπες έρευνες. Η συγκεκριμένη έρευνα, όπως σημείωσε, βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη όταν χάθηκαν τα ίχνη της Λιανά.

Πίσω από την καθυστέρηση κρύβεται ένας γραφειοκρατικός μαραθώνιος που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025 με τη μήνυση της μητέρας, συνεχίστηκε το φθινόπωρο με τις ιατροδικαστικές και ψυχολογικές εκθέσεις και κατέληξε σε μια χρονοβόρα μεταφορά του φακέλου από την εισαγγελία της Τουλούζης σε εκείνη του Οζ, λόγω αναρμοδιότητας.

Στις αρχές του 2026, η υπόθεση διαβιβάστηκε στη χωροφυλακή του Λεκτούρ για τη σύλληψη και την ανάκριση του 41χρονου, ωστόσο ο χρόνος είχε ήδη χαθεί. Ο Ζερόμ Μπαρελά, που τελικά συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνιση της Λιανά, οδηγήθηκε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες και κρίθηκε προφυλακιστέος για απαγωγή και παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών.