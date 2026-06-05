Θύελλα στη Γαλλία έχει προκαλέσει η υπόθεση της 11χρονης Lyhanna, με έντονες αντιδράσεις για τις παραλείψεις και τις αστοχίες των αρχών. Σε απομονωμένη αγροτική περιοχή εντοπίστηκε στις 4 Ιουνίου 2026 μια σορός παιδιού, χωρίς να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητά της.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στις 5 Ιουνίου 2026 με τη συμμετοχή των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, καθώς και άλλων αρμόδιων αξιωματούχων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή για τις ελλείψεις στη δικαστική διαχείριση και τις χαμένες ευκαιρίες για παρέμβαση, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Η μικρή Lyhanna εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου 2026 στη Φλεράνς, στη νότια Γαλλία, μετά το τέλος του σχολείου. Ο βασικός ύποπτος, ο οποίος έχει συλληφθεί, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και, όπως έγινε γνωστό, είχε αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.

Πολιτικές αντιδράσεις και οργή στη Φλεράνς

Πολιτικές προσωπικότητες από όλο το φάσμα, όπως ο Ζορντάν Μπαρντελά και η Μαρίν Τοντελιέ, καταλόγισαν στη Δικαιοσύνη «δυσλειτουργία» και αποτυχία προστασίας των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική βία.

«Έχουμε μια οικογένεια που πενθεί. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος της Φλεράνς, Γκρέγκορι Μπομπατό, στο δίκτυο BFM, κάνοντας λόγο για «πραγματική δυσλειτουργία του κράτους». Εκατοντάδες εθελοντές έχουν συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό της 11χρονης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν στις 4 Ιουνίου 2026 ότι εντοπίστηκε ένα πτώμα και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης. «Ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι είναι παιδιού, το οποίο φορούσε ρούχα παρόμοια με αυτά της απαχθείσας ανήλικης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας Olivier Naboulet.

Έρευνα για τις παραλείψεις των αρχών

«Ως υπουργός είμαι έντρομος και ως πατέρας ακόμη περισσότερο», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, εκφράζοντας την οδύνη του για την τραγωδία. Όπως ανέφερε, τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα διενεργήσουν κοινή έρευνα για τις αστοχίες στη διερεύνηση των προηγούμενων καταγγελιών εις βάρος του υπόπτου. Το πόρισμα της έρευνας θα δημοσιοποιηθεί και θα ακολουθήσουν μέτρα.

Παρέμβαση Μακρόν: «Υπήρξε δυσλειτουργία»

Στη δημόσια συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αναγνωρίζοντας ότι υπήρξαν «δυσλειτουργίες» και «κενά» στο σύστημα. «Είναι σαφές ότι υπήρξε δυσλειτουργία και ότι υπήρξαν αστοχίες που πρέπει να διευκρινιστούν», δήλωσε, ζητώντας πλήρη διερεύνηση των ευθυνών.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι το σύστημα προστασίας ανηλίκων χρειάζεται ενίσχυση. «Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό που συνέβη», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως η Πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.