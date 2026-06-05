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Θεσσαλονίκη: Η πλατεία Αριστοτέλους μετατρέπεται σε γήπεδο beach volley (pics)
Ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (05/06) το 32ο Πανελλήνιο Πρωταθλήματος Beach Volley MASTERS, στην πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, η πόλη θα γίνει το επίκεντρο του ελληνικού Beach Volley, με την πλατεία Αριστοτέλους να γεμίζει άμμο και φιλέ. Ήδη ξεκίνησαν οι αγώνες, οι οποίοι θα ολοκληρωθούν την Κυριακή (05/06). Το αθλητικό γεγονός φιλοξενείται […]
Τρομερό ξέσπασμα του Τεντόγλου κατά της Diamond League: «Τι σκ@τ@νι@ σόου» (pics)
Με άλμα στα 8,24 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης, με τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ να παίρνει την πρωτιά με 8,26. Ωστόσο, μετά τον αγώνα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξέσπασε για τις συνθήκες της διοργάνωσης, εκφράζοντας έντονα παράπονα για τον τρόπο μέτρησης αλλά και για την κατάσταση του σκάμματος, […]
Βόλεϊ: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Ανδρομάχη Τσιόγκα
Η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζεται, με την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα. Η ομάδα του Πειραιά ανακοίνωσε την Ελληνίδα κεντρική, η οποία την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στον Α.Ο Θήρας. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ανδρομάχη Τσιόγκα. Η διεθνής κεντρική (3/11/2001, […]
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (05/06): Ξεχωρίζει το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και τα ημιτελικά του Roland Garros
Ο δεύτερος τελικός της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στη δράση των MotoGP και Formula 1, καθώς και στα playoffs των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων μπάσκετ. Μπάσκετ 20:00, Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε (Turkish Basketball Super League) – COSMOTE SPORT […]