Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στον Γιακούμπ Μένσικ και με νίκη 3-1 σετ σφράγισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Roland Garros.

Ο Γερμανός τενίστας θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον τελικό του γαλλικού Όπεν και τέταρτη συνολικά σε διοργάνωση Grand Slam, έχοντας πλέον ακόμη μία ευκαιρία να κατακτήσει τον πρώτο major τίτλο της καριέρας του.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Μένσικ να δείχνει ανταγωνιστικός, ωστόσο ο Ζβέρεφ βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία του πρώτου σετ και το κατέκτησε με 7-5, παίρνοντας προβάδισμα στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο σετ ο Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, κυριάρχησε στις μεγάλες ανταλλαγές και με 6-2 έφτασε στο 2-0, δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα την εξέλιξη του ημιτελικού.

Ο νεαρός Τσέχος αντέδρασε στο τρίτο σετ, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου του και με 6-3 μείωσε σε 2-1, παρατείνοντας την αγωνία για την πρόκριση.

Η απάντηση του Ζβέρεφ ήταν άμεση. Με σταθερό σερβίς και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα καθοριστικά σημεία, πήρε τον έλεγχο του τέταρτου σετ και με 6-3 ολοκλήρωσε την αποστολή του, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τελικό.

Πλέον, ο Ζβέρεφ περιμένει να μάθει τον τελευταίο αντίπαλο που τον χωρίζει από το πολυπόθητο τρόπαιο, με φόντο τη μεγαλύτερη ίσως στιγμή της μέχρι τώρα καριέρας του.