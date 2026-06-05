Ο Φλάβιο Κομπόλι πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Roland Garros χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστεί στον ημιτελικό, καθώς περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο αντίπαλός του, Ματέο Αρνάλντι, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το τουρνουά. Ο Ιταλός τενίστας θα διεκδικήσει πλέον το τρόπαιο απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε επικρατήσει του Γιακούμπ Μένσικ.

Το φετινό Roland Garros δεν θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα των ημιτελικών του με δύο αγώνες, καθώς ο δεύτερος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Μετά τη μαραθώνια τρίωρη μονομαχία μεταξύ του Αλεξάντερ Ζβέρεφ και του Γιακούμπ Μένσικ, σειρά είχε ο ιταλικός ημιτελικός ανάμεσα στους Ματέο Αρνάλντι και Φλάβιο Κομπόλι. Ωστόσο, λίγο πριν από το πρώτο σερβίς, ο Αρνάλντι αναγκάστηκε να αποσυρθεί εξαιτίας σοβαρής ίωσης, χαρίζοντας έτσι την πρόκριση στον συμπατριώτη του.

Αυτός είναι ο πρώτος τελικός του Κομπόλι σε Grand Slam.