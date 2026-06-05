Αναρτήθηκαν την Παρασκευή (5/6) τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων, αποκλειομένων και παρόχων του Προγράμματος της ΔΥΠΑ για διαμονή παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2026.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από το Σάββατο (6/6) στις 11:00 έως τη Δευτέρα (8/6) στις 23:59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/kataskenoseis/programmata-kataskenoseon-oaed.

Η διαδρομή για την ηλεκτρονική υποβολή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Κατασκηνώσεις → Προγράμματα κατασκηνώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν τα απαραίτητα αποδεικτικά που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.

Επιταγή Διαμονής και διάρκεια φιλοξενίας

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών τους σε κατασκήνωση που περιλαμβάνεται στο μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ, μέσω της Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις. Η επιταγή αποδίδεται ως μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός αριθμός.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 70.000 παιδιά, με προϋπολογισμό 35 εκατομμύρια ευρώ. Θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής στις κατασκηνώσεις είναι 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών άφιξης και αναχώρησης. Ωστόσο, στις κατασκηνώσεις των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, καθώς και σε εκείνες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η διάρκεια μπορεί να φτάσει έως και τις 30 ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis.