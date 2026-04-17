Με έντονη συμμετοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, η 55η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Πάτρα αναδεικνύεται σε μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), συγκεντρώνοντας 30 επιχειρήσεις, που προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

– χονδρικό και λιανικό εμπόριο

– δομικά υλικά

– τσιμέντα

– τηλεπικοινωνίες και τουρισμός

– εκπαίδευση

– βιομηχανία πλαστικών

– ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών

– συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης

– φαρμακοβιομηχανίες

– εμπόριο παιχνιδιών

– επεξεργασία και εμπορία καφέ

– παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:

– ηλεκτρολόγους μηχανικούς

– μηχανολόγους μηχανικούς

– τεχνολόγους τροφίμων

– ηλεκτρολόγους

– υδραυλικούς

– εργατοτεχνίτες

– χειριστές μηχανημάτων

– εκπαιδευτικούς

– στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων

– συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης

– υπεύθυνους καταστημάτων

– υπαλλήλους γραφείου

– λογιστές

– γραφίστες

– πωλητές

– υπαλλήλους αποθήκης

– οδηγούς

– αρτοποιούς

– ζαχαροπλάστες

– κρεοπώλες

– καμαριέρες

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στην παρακάτω πλατφόρμα:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πολλαπλές επιλογές απασχόλησης και να πραγματοποιήσουν επί τόπου συνεντεύξεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://www.dypa.gov.gr/memme