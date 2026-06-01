Πιλοτικό σύστημα «έξυπνων» καμερών με τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό, στο πλαίσιο προγράμματος της ΣΤΑΣΥ, με στόχο την καταγραφή περιστατικών εισιτηριοδιαφυγής και τη χαρτογράφηση της έκτασης του φαινομένου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Το νέο σύστημα δεν επιβάλλει πρόστιμα, αλλά εντοπίζει περιπτώσεις όπου επιβάτες περνούν τις πύλες χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο ή εκμεταλλεύονται το άνοιγμα των θυρών πίσω από άλλους. Καταγράφονται επίσης περιστατικά ανταλλαγής ή διάθεσης εισιτηρίων μεταξύ επιβατών. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό «προβληματικών» σταθμών και χρονικών ζωνών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών.

Όπως διευκρινίζεται, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εγκατασταθεί δεν συνδέονται με τα συστήματα ασφαλείας των σταθμών ή με την αστυνομική επιτήρηση των μέσων μεταφοράς («Αριάδνη»). Αποτελούν ανεξάρτητη τεχνολογική υποδομή, σχεδιασμένη αποκλειστικά για την παρακολούθηση της επιβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επικύρωση εισιτηρίων.

Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε από τον σταθμό του Περισσού και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΣΤΑΣΥ, θα συμβάλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την πραγματική έκταση της εισιτηριοδιαφυγής. Τα ευρήματα θα καθοδηγήσουν τη διαμόρφωση πιο στοχευμένης πολιτικής ελέγχων.

Αυστηρότερα πρόστιμα και νέες ρυθμίσεις

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της εισιτηριοδιαφυγής, αυξάνονται τα πρόστιμα: για το κανονικό εισιτήριο από 72 σε 100 ευρώ και για το μειωμένο από 30 σε 50 ευρώ. Προβλέπεται, ωστόσο, μείωση του προστίμου στο μισό για όσους διαθέτουν ή αποκτήσουν κάρτα απεριορίστων διαδρομών, εφόσον συμμορφωθούν μετά την παράβαση.

Σε περιπτώσεις δολιοφθοράς, όπως καταστροφή εξοπλισμού στους σταθμούς, προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη. Αντίστοιχα, σε περιστατικά βίας κατά εργαζομένων εφαρμόζονται διαδικασίες αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης και δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας, όπως για την αποκατάσταση ζημιών.

Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι ο σκοπός του νέου συστήματος δεν είναι η ταυτοποίηση προσώπων, αλλά η στατιστική αποτύπωση των σημείων και των ωρών με αυξημένη εισιτηριοδιαφυγή, ώστε να ενισχυθούν οι έλεγχοι με στοχευμένο τρόπο.