Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα ενός πατέρα με τον 17χρονο γιο του το μεσημέρι της Κυριακής (31/5) στην Πάτρα, καθώς και οι δύο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος, με συνεπιβάτη τον γιο του, εξετράπη της πορείας της υπό συνθήκες που διερευνά η Τροχαία και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα στην άκρη του δρόμου.

Πατέρας και γιος φορούσαν προστατευτικά κράνη, ενώ ο 52χρονος, που θεωρούνταν έμπειρος οδηγός, φέρεται να έφερε κάμερα καταγραφής. Το υλικό εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς ενδέχεται να έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα.

Ο 17χρονος υπέκυψε ακαριαία στα τραύματά του, ενώ ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε στροφή της εθνικής οδού, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Πατρών, στην έξοδο προς το Ρίο. Κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν το σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο, επισημαίνοντας ότι εδώ και χρόνια εκτελούνται έργα και έχουν καταγραφεί επανειλημμένα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.

«Δέκα χρόνια υπάρχει αυτή η ιστορία. Δέκα χρόνια σκοτώνεται κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής μιλώντας στην ΕΡΤ.

Στο σημείο της τραγωδίας συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές του 17χρονου άφησαν λουλούδια και κεριά, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων.