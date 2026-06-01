Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, λίγο πριν από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και σε μικρή απόσταση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια ανατράπηκε, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία οδηγό και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Από το ατύχημα δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί, καθώς στα σταθμευμένα οχήματα δεν επέβαινε κανείς, ενώ την ώρα της σύγκρουσης δεν υπήρχαν πεζοί στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, συνεργείο οδικής βοήθειας απομάκρυνε το αναποδογυρισμένο όχημα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο.