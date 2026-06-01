Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα 1 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φθάνοντας τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές και τοπικά 33 με 34 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά.

Μακεδονία – Θράκη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένονται όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και στα ανατολικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς, τοπικά 32 με 33 στην κεντρική Μακεδονία, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τοπικά νότιοι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 34 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026

Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

Αρχικά λίγες νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, που θα αυξηθούν με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5, στα πελάγη έως 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Στα βορειοανατολικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν πρόσκαιρα νότιοι έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα βόρεια.