Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την επομένη της Κυριακής της Πεντηκοστής.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, και συνδέεται με την κάθοδό του στους Αποστόλους, πενήντα ημέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε στους μαθητές με τη μορφή πύρινων γλωσσών, δίνοντάς τους τη δύναμη και τη σοφία να διαδώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο.

Η Κυριακή της Πεντηκοστής θεωρείται η ημέρα κατά την οποία γεννήθηκε η Εκκλησία, ενώ η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην τιμή και τη λατρεία του Αγίου Πνεύματος.

Για την Ορθοδοξία, το Άγιο Πνεύμα συμβολίζει τον φωτισμό, τη σοφία, την αλήθεια και τη θεία χάρη που καθοδηγεί τους πιστούς στη ζωή τους. Για τον λόγο αυτό, η ημέρα έχει ιδιαίτερη πνευματική σημασία και συνοδεύεται από πανηγυρικές λειτουργίες σε ναούς και μοναστήρια σε όλη τη χώρα.

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία για πολλούς εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, ενώ σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας διοργανώνονται θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν της γιορτής.

Πρόκειται για μια γιορτή που υπενθυμίζει στους πιστούς τη δύναμη της πίστης, της ενότητας και της πνευματικής αναγέννησης, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές του εκκλησιαστικού έτους.