Σε φάση εφαρμογής εισέρχεται το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με βασικές παρεμβάσεις που ενεργοποιούνται μέσα στον Ιούνιο και αφορούν οφειλέτες προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Κεντρικό εργαλείο αποτελεί η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε συνδυασμό με την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και τις αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία που είχαν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστα έως τις 21 Απριλίου 2026. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ξεκινά από τα 30 ευρώ, ενώ δεν προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων ακόμη και σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης.

Για τη διατήρηση της ρύθμισης των 72 δόσεων, οι οφειλέτες θα πρέπει να είναι συνεπείς και με τις νέες οφειλές που δημιουργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, οι οποίες θα πρέπει να ρυθμίζονται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων ή να εξοφλούνται άμεσα.

Φορολογική ενημερότητα και άρση κατασχέσεων

Η ένταξη στη ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας και αναστέλλει τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Παράλληλα, προβλέπεται η αποδέσμευση κατασχεμένων τραπεζικών λογαριασμών για περίπου 1,6 εκατομμύρια οφειλέτες, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 25% της οφειλής και έχουν τακτοποιηθεί οι υπόλοιπες εκκρεμότητες.

Η διαδικασία θα γίνεται πλέον ψηφιακά και σε πραγματικό χρόνο μέσω των συστημάτων της ΑΑΔΕ, με στόχο την ταχύτερη άρση κατασχέσεων και την ενίσχυση της ρευστότητας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επέκταση του εξωδικαστικού μηχανισμού

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με τη μείωση του κατώτατου ορίου από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να επιτρέψει την ένταξη περίπου 300.000 μικροοφειλετών που έως σήμερα έμεναν εκτός διαδικασίας.

Μέσω του μηχανισμού, οι οφειλές προς το Δημόσιο μπορούν να αποπληρωθούν σε έως 240 δόσεις, ενώ για οφειλές προς τράπεζες και servicers προβλέπεται επιμήκυνση έως και 420 δόσεων.

Επιλογές για τους οφειλέτες

Με την πλήρη ενεργοποίηση του νέου πλαισίου και των ψηφιακών πλατφορμών, οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη ρύθμιση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Η ρύθμιση των 72 δόσεων προσφέρει απλότητα και σταθερό αριθμό δόσεων χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, ενώ ο εξωδικαστικός μηχανισμός παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, ενσωμάτωση τραπεζικών οφειλών και συχνά ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής.