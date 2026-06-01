Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 60χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην περιοχή της Αρτάκης.

Σύμφωνα με το eviaonline, η σύγκρουση συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, όταν η μοτοσικλέτα του 60χρονου συγκρούστηκε με επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Από την σφοδρή πρόσκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας υπέστη σοβαρά τραύματα και διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, δυνάμεις της Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.