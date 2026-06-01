Την πραγματοποίηση πληγμάτων στα νότια προάστια της Βηρυτού, στην περιοχή Νταχίγια που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολά, διέταξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζει να κλιμακώνεται. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για νέα επιδείνωση της κατάστασης στον Λίβανο.

בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי ארגון הטרור חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, הוריתי לצה״ל יחד עם שר הביטחון ישראל כ”ץ לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 1, 2026

«Μετά από επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας στο Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολά και τις επιθέσεις εναντίον των πόλεών μας και των πολιτών μας, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ διέταξαν τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να επιτεθούν σε τρομοκρατικούς στόχους στην περιοχή Νταχίγια της Βηρυτού», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι από την πλευρά του ότι ο Λίβανος αντιμετωπίζει «μια θηριώδη και καταδικαστέα επιθετικότητα από το Ισραήλ», το οποίο εντείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ, μετά και την κατάληψη του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ.

في الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون : ” في مثل هذا اليوم، قبل تسعةٍ وثلاثين عاماً، اغتالت يدُ الغدر رجلاً من أصلب رجالات لبنان وأكثرهم إخلاصاً لوطنهم، فاستُشهد الرئيس رشيد كرامي على مذبح الدولة التي أفنى عمره في خدمتها.… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 1, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αούν δεσμεύτηκε να «εργαστεί για να δώσει τέλος στα βάσανα του λιβανέζικου λαού γενικότερα, και ειδικότερα του πληθυσμού του Νότου».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα (1/6), κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, προκειμένου να εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την κατάληψη του Μποφόρ «αποφασιστικό σημείο καμπής» στην επίθεση του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιχείρησης για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.