Ευκολότερη είναι πλέον από σήμερα (1/6) η εναλλαγή κινητών τηλεφώνων, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην απλοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να ωφελήσει εκατομμύρια χρήστες που αλλάζουν λειτουργικό σύστημα, εξαλείφοντας τις τεχνικές δυσκολίες που υπήρχαν μέχρι σήμερα.

Μετά την επιτυχία του μέτρου για τους καθολικούς φορτιστές όλων των smartphones, ο νέος στόχος της Ε.Ε. είναι η ανεμπόδιστη μεταφορά δεδομένων από τη μία συσκευή στην άλλη, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα. Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Ένωσης για ενίσχυση της τεχνολογικής διαλειτουργικότητας και της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Μέχρι σήμερα, το βασικό εμπόδιο προερχόταν από το χάσμα μεταξύ των δύο κυρίαρχων οικοσυστημάτων κινητής τηλεφωνίας, iOS και Android, το οποίο καθιστούσε δύσκολη τη μετάβαση των χρηστών. Η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, προσφέροντας πιο ομαλή και ασφαλή εμπειρία μεταφοράς περιεχομένου.

Η συμβολή του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ο οποίος υποχρεώνει τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να διασφαλίζουν την πραγματική φορητότητα των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι Apple και Google συνεργάζονται για τη δημιουργία λύσης που θα επιτρέπει τη μεταφορά επαφών, μηνυμάτων, φωτογραφιών και δεδομένων εφαρμογών απευθείας στη νέα συσκευή, μειώνοντας σημαντικά τα εμπόδια για τους χρήστες.

Ανοιχτότερο iOS έως το 2026

Η αλλαγή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών τεχνολογικών οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2025, μέχρι την 1η Ιουνίου 2026 η Apple θα πρέπει να καταστήσει το iOS πιο ανοιχτό σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών.

Μεταξύ των βελτιώσεων που προβλέπονται περιλαμβάνεται η δυνατότητα για smartwatches εκτός Apple να διαχειρίζονται ειδοποιήσεις από iPhone, καθώς και η ταχύτερη αντιστοίχιση με εξωτερικά αξεσουάρ. Οι αλλαγές αυτές θα φέρουν την εμπειρία χρήσης πιο κοντά σε εκείνη του Apple Watch, ενισχύοντας την ευελιξία των χρηστών.

Συνολικά, τα νέα μέτρα στοχεύουν στη μείωση των εμποδίων μεταξύ των οικοσυστημάτων και στη διευκόλυνση της ελευθερίας επιλογής για τους καταναλωτές, διαμορφώνοντας μια πιο δίκαιη και ανοιχτή ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη.