Την απόσυρση από την κυκλοφορία του κινητού τηλεφώνου iPhone 12 A2403, που κατασκευάζεται από την εταιρεία Apple, επέβαλε και στην Ελλάδα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), σε εφαρμογή αντίστοιχης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποίησε η αρμόδια Γαλλική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού (Agence nationale des fréquences-ANFR), της οποίας οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι η συσκευή εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Αυτό σημαίνει, ότι η έκθεση των χρηστών σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων του κινητού iPhone 12 A2403, ενδέχεται να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια για τον γενικό πληθυσμό.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περιπτώσεις που η ΕΕΤΤ ανακοινώνει την ανάκληση ενός προϊόντος, οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στην εταιρεία που τους πούλησε το προϊόν για να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων ή αντικατάστασή του.

Ειδικότερα, με την Εκτελεστική Απόφαση της ΕΕ 2025/1760 της 19ης Αυγούστου 2025 η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJ L, 2025/1760, 01-09-2025), επιβλήθηκε το μέτρο της απόσυρσης του κινητού τηλεφώνου με την ονομασία iPhone 12 A2403, που κατασκευάζεται από την εταιρεία Apple Inc.

Η αρμόδια Γαλλική Αρχή ANFR που έκανε ελέγχους και δοκιμές στο iPhone 12 A2403, διαπίστωσε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (Άρθρο 3.1.α). Ειδικότερα, «οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι η συσκευή εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας, γεγονός που σημαίνει ότι η έκθεση των χρηστών σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια για τον γενικό πληθυσμό».

Κατά συνέπεια, επιβλήθηκε το μέτρο της απόσυρσης του προϊόντος στη γαλλική αγορά.

Ωστόσο, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριών μηνών υπεβλήθη ένσταση από την ιρλανδική Εποπτική Αρχή (Commission for Communications Regulation-ComReg), με αποτέλεσμα να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με το Άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εάν το μέτρο που έλαβε η ANFR ήταν δικαιολογημένο.

Με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European Union-OJEU), το μέτρο της απόσυρσης που έλαβε η ANFR, κατά την ΕΕΤΤ «θεωρείται δικαιολογημένο» και πλέον εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, (ΦΕΚ 139/Α/20-09-2017).

Αυτό σημαίνει, ότι οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το κινητό τηλέφωνο iPhone 12 A2403 της Apple Inc., οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

Ως απόσυρση στην συγκεκριμένη περίπτωση νοείται κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου τύπου κινητού τηλεφώνου στην αγορά. Για τη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου, το σύνολο των αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής.