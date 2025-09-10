Ανάμεσα στα μοντέλα της νέας σειράς iPhone 17, το πιο πολυσυζητημένο είναι αδιαμφισβήτητα το iPhone 17 Air, το οποίο η Apple λανσάρει ως το λεπτότερο smartphone στην ιστορία της. Με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά και οθόνη 6,5 ιντσών, το iPhone 17 Air συνδυάζει πρωτοποριακό σχεδιασμό με υψηλές επιδόσεις. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε αξιοσημείωτες σχεδιαστικές αλλαγές και στα δύο κορυφαία μοντέλα της σειράς, το iPhone 17 Pro με οθόνη 6,3” και το iPhone 17 Pro Max με 6,9”, τα οποία διαθέτουν ανανεωμένο σύστημα κάμερας και βελτιωμένη θερμική διαχείριση.

Διαθεσιμότητα και Τιμές στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την Apple, τα νέα iPhone 17 θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά στις 19 Σεπτεμβρίου, με τις τιμές να αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με τη περσινή σειρά. Το iPhone 17 Air, που ουσιαστικά αντικαθιστά το μοντέλο 16 Plus, αναμένεται να διατεθεί με αρχική τιμή λίγο πάνω από τα 1.000 ευρώ για την έκδοση των 256GB.

Το iPhone 17 Air: Σχεδιασμός και Απόδοση

Το iPhone 17 Air σχεδιάστηκε για να ξεχωρίζει. Οι μηχανικοί της Apple κατάφεραν να δημιουργήσουν μια υπερβολικά λεπτή συσκευή, χωρίς να θυσιάσουν την απόδοση. Ενσωματώνει το τσιπ A19 Pro, τον ίδιο επεξεργαστή που χρησιμοποιούν τα Pro μοντέλα, ενώ η Apple δηλώνει ότι πρόκειται για το πιο ανθεκτικό smartphone που έχει κατασκευάσει ποτέ.

Η μπαταρία αποτελεί ακόμη ένα σημείο υπεροχής, καθώς σύμφωνα με την Apple μπορεί να διαρκέσει ολόκληρη την ημέρα. Η εταιρεία αξιοποίησε κάθε διαθέσιμο χιλιοστό στο εσωτερικό της συσκευής για την τοποθέτηση μεγαλύτερης μπαταρίας. Σημαντική αλλαγή αποτελεί η απουσία φυσικής κάρτας SIM, καθώς το μοντέλο υποστηρίζει αποκλειστικά eSIM, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς πλήρως ψηφιακές λύσεις. Στο πίσω μέρος, το iPhone 17 Air φέρει μονή κάμερα 48MP με ενσωματωμένο τηλεφακό, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα σε κομψότητα και λειτουργικότητα.

iPhone 17 Pro και Pro Max: Υψηλή Απόδοση και Premium Υλικά

Τα μοντέλα 17 Pro και Pro Max έρχονται με νέο σχεδιασμό στο πίσω μέρος και σημαντικές αναβαθμίσεις στο σύστημα κάμερας. Η Apple βελτίωσε επίσης την απόδοση του επεξεργαστή A19 Pro, καταφέρνοντας σύμφωνα με την ίδια 40% αύξηση επιδόσεων σε σχέση με το περσινίο Pro μοντέλο. Τα χρώματα περιορίστηκαν σε τρεις αποκλειστικές επιλογές: ασημί, μπλε και πορτοκαλί, αφήνοντας εκτός τις παραδοσιακές αποχρώσεις του μαύρου και του γκρι.

Το Οικονομικό iPhone 17: Με ProMotion και Καλύτερη Κάμερα

Το βασικό iPhone 17 προσφέρει πλέον και αυτό τεχνολογία ProMotion στην οθόνη του, ενώ φέρει βελτιωμένο σύστημα κάμερας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία χρήσης στην πιο προσιτή εκδοχή της σειράς.

Apple Watch Ultra 3 και AirPods Pro 3: Έξυπνα Wearables με Έμφαση στην Υγεία

Μαζί με τα νέα κινητά, η Apple παρουσίασε και ανανεωμένα έξυπνα ρολόγια. Το κορυφαίο μοντέλο, Apple Watch Ultra 3, προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία και νέα χαρακτηριστικά υγείας, όπως παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης και βελτιωμένη ανάλυση ύπνου. Αντίστοιχες δυνατότητες ενσωματώνονται και στο Apple Watch Series 11, ενώ ανανεώθηκε και η πιο προσιτή έκδοση Apple Watch SE.

Αίσθηση προκάλεσαν τα νέα AirPods Pro 3, όχι μόνο για τη βελτιωμένη τεχνολογία ενεργής ακύρωσης θορύβου, αλλά και για την πρωτοποριακή λειτουργία ζωντανής μετάφρασης με τη βοήθεια του Apple Intelligence. Προς το παρόν, η λειτουργία υποστηρίζει αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλικά και ισπανικά, επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει σε πραγματικό χρόνο μετάφραση της ομιλίας του. Επιπλέον, τα νέα ακουστικά υποστηρίζουν παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού και θερμίδων, ενισχύοντας την αξία τους ως εργαλείο για όσους ασκούνται.