Η Μπάγερν Μονάχου κατάφερε να μείνει ανεπηρέαστη από τη φιέστα τίτλου για το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Νίκησε με σκορ 2-0 τη Λεβερκούζεν στην «Μπάι-Αρένα» για τα ημιτελικά του DfB Pokal και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου. Μάλιστα ξεπέρασε έτσι μία ανομβρία έξι ετών, μιας και τα τελευταία χρόνια απείχει από το μεγάλο ραντεβού του Βερολίνου.

Το 4-2 της Κυριακής σήμανε την μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου. Την Τετάρτη το βράδυ (22/4) η Μπάγερν αρκέστηκε στο γκολ του Χάρι Κέιν στο 22’ για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπάγερ Λεβερκούζεν και να βρεθεί στον τελικό του Βερολίνου στις 23 Μαΐου. Στις καθυστέρησεις, αν και είχε χάσει νωρίτερα αρκετές ευκαιρίες, σημειώθηκε το 2-0 με τον Λούις Ντίας (93’).

Ο αντίπαλος θα βγει από το ζευγάρι της Πέμπτης (23/4), Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ. Το τρεμπλ πλησιάζει για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί, καθώς μην ξεχνάμε πως έχει και τους ημιτελικούς του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Κοντά στις 20 τελικές πέτυχε η βαυαρική αρμάδα στην έδρα της Μπάγερ. Το xGoals της ήταν γύρω στο 2.00 και ακριβώς εκεί έληξε και το αποτέλεσμα. Φάση στο 5’ ο Ουπαμεκανό, το ίδιο ο Λουίς Ντίας στο 16’. Κλασικά ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ με γκολ στο 22’. Ήταν το 51ο φετινό γκολ του σε επίσημες διοργανώσεις.

Αρκετές φάσεις στη συνέχεια, δις απείλησε η Λεβερκούζεν (38’, 52’), παραλίγο να γίνει το 2-0 για την Μπάγερν στο 49’ με τον Ντίας, όπως και στο 62’ με τον Κέιν. Αν και σηκώθηκε αρχικά η σημαία για οφσάιντ, το γκολ του Λούις Ντίας μέτρησε στο 93’ και η ομάδα του Κομπανί «σφράγισε» την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας.