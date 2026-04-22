Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά την Τετάρτη, μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν. Τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα ενίσχυσαν περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα στη Wall Street.

Ο ευρύς δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,05% και έκλεισε στις 7.137,90 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,64% στις 24.657,57 μονάδες, αγγίζοντας ενδοσυνεδριακά νέο ρεκόρ.

Ο δείκτης έχει πλέον ανακτήσει πλήρως τις απώλειες που είχαν προκύψει από τις προηγούμενες εντάσεις με το Ιράν. Παράλληλα, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύθηκε κατά 340 μονάδες ή 0,69%, κλείνοντας στις 49.490,03 μονάδες.

Η παράταση της εκεχειρίας και οι διπλωματικές κινήσεις

Η ανακοίνωση του Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων έγινε λίγο μετά το κλείσιμο της Τρίτης. Ο ίδιος επικαλέστηκε τη «σοβαρά κατακερματισμένη» κυβέρνηση του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη ύστερα από αίτημα Πακιστανών αξιωματούχων και στο πλαίσιο μιας κοινής διπλωματικής πρωτοβουλίας από την Τεχεράνη.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε τον αμερικανικό στρατό να παραμείνει σε ετοιμότητα. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για αναβολή συνομιλιών και απομάκρυνση της Τεχεράνης από τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες χαρακτήρισε«χάσιμο χρόνου».

Εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και άνοδος του πετρελαίου

Παρά την παράταση της εκεχειρίας, οι εντάσεις δεν αποκλιμακώθηκαν. Το ιρανικό ναυτικό ανακοίνωσε την κατάσχεση δύο εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας που παραμένει ουσιαστικά κλειστή.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε νέα άνοδο τις τιμές πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ενεργειακή αγορά.

Η προσοχή στρέφεται στα εταιρικά αποτελέσματα

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η άνοδος της Wall Street δείχνει ότι οι επενδυτές επικεντρώνονται πλέον στα εταιρικά κέρδη. Ο CEO της WEBs Investments, Μπεν Φούλτον, δήλωσε ότι οι αμερικανικές μετοχές παρουσιάζουν ισχυρότερη δυναμική σε σχέση με τις διεθνείς αγορές, τονίζοντας πως η τάση παραμένει ανοδική.

«Είναι ώρα να προχωρήσουμε μπροστά και να συνεχίσουμε την πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά στο CNBC.

Ισχυρό ξεκίνημα στην περίοδο αποτελεσμάτων

Η περίοδος των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων ξεκίνησε με θετικό πρόσημο. Η Boeing κατέγραψε άνοδο 5,5% μετά από μικρότερη του αναμενόμενου ζημιά στο πρώτο τρίμηνο, ενώ η GE Vernova σημείωσε άλμα 13,8% χάρη στα ισχυρά έσοδα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, πάνω από το 80% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει έως τώρα αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική της αγοράς.