Ράλι στη Wall Street σημειώθηκε την Παρασκευή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «εντελώς ανοιχτά» μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κατέγραψε άνοδο 869 μονάδων ή 1,79%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,2%, ξεπερνώντας τις 7.100 μονάδες για πρώτη φορά (έκλεισε στις 7.126,06). Ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 1,5% στις 24.468,48 μονάδες, φθάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά, όπως και ο Russell 2000 που ενισχύθηκε κατά 2,13% στις 2.777,395 μονάδες.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Σεγιέντ Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι, σύμφωνα με την εκεχειρία στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ «κηρύσσεται εντελώς ανοιχτή» για το διάστημα της κατάπαυσης του πυρός, στη συντονισμένη διαδρομή που έχει ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν σε δεκαήμερη εκεχειρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) εκείνη την ημέρα.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν μετά την ανακοίνωση του Ιράν, καθώς υποχώρησαν οι φόβοι για διακοπή της προσφοράς. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 10%, πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 9%, διαπραγματευόμενο πάνω από τα 90 δολάρια.

Αντίδραση των αγορών και δηλώσεις Τραμπ

Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών σε ανάρτηση στο Truth Social, σημειώνοντας ότι η Μέση Ανατολή έχει συμφωνήσει να μην κλείσει ξανά τον υδάτινο δρόμο. Παράλληλα, δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα παραμείνει ενεργός μέχρι να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, το άνοιγμα των Στενών ενδέχεται να είναι περιορισμένο, καθώς το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι πλοία συνδεδεμένα με εχθρικές χώρες δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται. Το ίδιο πρακτορείο πρόσθεσε ότι το στενό θα κλείνει αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Οι μετοχές εταιρειών που επηρεάζονται από τις εξελίξεις στη ναυσιπλοΐα και την ενέργεια, όπως οι Boeing και Royal Caribbean, σημείωσαν άνοδο 3% και 8% αντίστοιχα. Θετικά κινήθηκαν και οι Amazon και Airbnb.

«Οι επενδυτές προχωρούν πέρα από τη σύγκρουση», δήλωσε ο Άντονι Σαγκλιμπένε της Ameriprise Financial, εκτιμώντας ότι η αγορά βλέπει πλέον πιθανή την παραμονή των Στενών του Ορμούζ ανοιχτών.

Ράλι στις ευρωαγορές

Ισχυρή άνοδο παρουσίασαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση του Ιράν. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,47% στις 626 μονάδες, ο FTSE 100 κατά 0,73%, ο DAX κατά 2,25% και ο CAC 40 κατά 1,97%.

Πρωταγωνιστής ήταν ο κλάδος ταξιδιών και αναψυχής με άνοδο 5,2%. Η easyJet ενισχύθηκε κατά 8,4%, η Wizz Air κατά 8,1% και η IAG κατά 6,9%, ενώ η TUI και η Lufthansa σημείωσαν επίσης κέρδη άνω του 6%.

Ανησυχίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές του πληθωρισμού έχει αυξηθεί «σημαντικά» από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Όπως τόνισε, οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι είναι ανοδικοί, ενώ οι μεσοπρόθεσμες εξελίξεις εξαρτώνται από τη διάρκεια και την ένταση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγόμενη ενέργεια και η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης είναι κρίσιμες για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα.

Ράλι και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με σημαντικά κέρδη, καθώς η είδηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενίσχυσε το αγοραστικό ενδιαφέρον. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,50% στις 2.309,10 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 3,81%.

Πτώση στο πετρέλαιο, άνοδος στα ομόλογα

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν άνω του 11%, με το Brent να διαμορφώνεται στα 88,27 δολάρια και το WTI στα 83,29 δολάρια. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου μειώθηκαν έως και 9,8%, κοντά στα 38 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα αμερικανικά ομόλογα σημείωσαν άνοδο, με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί στο 4,24%. Οι αγορές αυξάνουν πλέον τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του έτους, με πιθανότητα περίπου 60%.

Πηγή: ΟΤ